https://uz.sputniknews.ru/20241214/novyy-posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-glave-turkmenistana-47100109.html

Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты главе Туркменистана

Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты главе Туркменистана

Sputnik Узбекистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Равшанбека Алимова с назначением на ответственный пост.

2024-12-14T14:12+0500

2024-12-14T14:12+0500

2024-12-14T14:23+0500

туркменистан

ашхабад

сердар бердымухамедов

посол

узбекистан

верительные грамоты

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан Равшанбека Алимова, который вручил президенту Туркменистана верительные грамоты, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи дипломат передал Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову теплые слова приветствия от Шавката Мирзиёева, придающего большое значение укреплению традиционных уз дружбы с независимым нейтральным Туркменистаном.Поблагодарив за добрые слова, Бердымухамедов поздравил Равшанбека Алимова с назначением на ответственный пост. Глава Туркменистана передал ответные наилучшие пожелания высшему руководству Узбекистана. Было подчеркнуто, что дружественные и добрососедские связи между двумя государствами носят долгосрочный и стратегический характер.Было подчеркнуто, что в последние годы двусторонние отношения стабильно развиваются, сотрудничество в энергетической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях постоянно углубляется. Обе стороны тесно координируют свои действия в международных и региональных делах.Посол Равшанбек Алимов заверил главу государства в том, что приложит все свои силы и знания содействию дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений узбекско-туркменских отношений.Напомним, что Равшанбек Алимов 29 ноября прибыл в столицу Туркменистана в качестве назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20241129/novyy-posol-uzbekistana-pribyl-v-turkmenistan-46872411.html

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