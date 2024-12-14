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https://uz.sputniknews.ru/20241214/shavkat-mirziyoev-dal-start-zapusku-18-krupnyx-energeticheskix-obektov--47093642.html
Шавкат Мирзиёев дал старт запуску 18 крупных энергетических объектов
Шавкат Мирзиёев дал старт запуску 18 крупных энергетических объектов
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана риянл участие в церемонии запуска 18 новых объектов энергетической сферы, а также дал старт строительству еще 6 мощностей.
2024-12-14T09:53+0500
2024-12-14T12:26+0500
шавкат мирзиёев
энергетика
оаэ
саудовская аравия
турция
солнечная электростанция
ветровая энергетика
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых энергетических мощностей и началу строительства 6 новых объектов, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, в Ферганской, Самаркандской, Навоийской, Ташкентской областях и городе Ташкенте началось строительство 6 энергетических объектов общей мощностью 2,5 гигаватт.В ходе мероприятия, посвященного запуску энергообъектов, было отмечено, что новые проекты позволят дополнительно производить 9,5 млрд кВт·ч электроэнергии, сэкономить 2,5 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс 4,6 млн тонн вредных газов. Самое главное — свыше 4 млн домохозяйств будут обеспечены бесперебойной и экологически чистой энергией.Это также создаст предпосылки для создания добавленной стоимости на сумму $4 млрд в других отраслях экономики.В целом в 2025 году в стране будет произведено 84 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 25 млрд кВт·ч или в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.Выступая на церемонии, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что все эти проекты реализуются за счет прямых иностранных инвестиций. Выражена благодарность компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии, а также международным институтам, таким как Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, за плодотворное сотрудничество.Благодаря открытому доступу частного сектора за последние пять лет в сферу энергетики Узбекистана привлечено около $20 млрд прямых иностранных инвестиций.В отрасли, в которой ранее присутствовало только государство, начали работать 24 независимых производителя энергии.В частности, в секторе "зеленой энергетики" были запущены крупные солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 3,5 тысячи мегаватт, что эквивалентно 10 миллиардам киловатт-часов. Это позволило увеличить долю "зеленой энергии" в энергосистеме до 16%.Как известно, в прошлом году ВВП страны впервые достиг исторического показателя в 100 миллиардов долларов. К 2030 году экономика Узбекистана должна вырасти до 200 миллиардов долларов.Это увеличит потребность в электроэнергии в 1,5 раза в течение следующих пяти лет. Кроме того, в рамках Парижского соглашения планируется сократить выбросы вредных газов на 35% к 2030 году.Президент обозначил приоритетные направления работы в энергетической отрасли.Уже установлены солнечные панели общей мощностью 1 тысяча мегаватт, что позволяет ежегодно производить 1,5 млрд кВт·ч электроэнергии. Будет продолжена поддержка "зеленых" инициатив с внедрением дуального обучения для подготовки специалистов.На церемонии выступили министры энергетики ОАЭ Сухейль бин Мухаммад аль-Мазруи, Турции Алпарслан Байрактар и Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд.Президент Шавкат Мирзиёев, нажав на символический переключатель, дал старт работе 18 энергетических объектов и строительству 6 новых проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20241007/uzbekistan-aes-stroitelstvo-46021882.html
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зеленая энергетика мирзиёев оаэ саудовская аравия турция инвестиции солнечные ветровые электростанции
зеленая энергетика мирзиёев оаэ саудовская аравия турция инвестиции солнечные ветровые электростанции

Шавкат Мирзиёев дал старт запуску 18 крупных энергетических объектов

09:53 14.12.2024 (обновлено: 12:26 14.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана принял участие в церемонии запуска 18 новых объектов энергетической сферы, а также дал старт строительству еще 6 мощностей.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых энергетических мощностей и началу строительства 6 новых объектов, сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся запуск 24 проектов общей стоимостью более $7 млрд. В частности, в Бухарской, Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях подключены к сети 5 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2,3 тысячи мегаватт, а также 5 высоковольтных подстанций. Впервые в Узбекистане, в Андижане и Фергане создана система хранения энергии мощностью 300 мегаватт. В Кашкадарье введена в строй электростанция мощностью 400 мегаватт, в Ташкенте — современная когенерационная установка, а в Андижане, Сурхандарье и Ташкентской областях — 4 малые гидроэлектростанции.

Кроме того, в Ферганской, Самаркандской, Навоийской, Ташкентской областях и городе Ташкенте началось строительство 6 энергетических объектов общей мощностью 2,5 гигаватт.
В ходе мероприятия, посвященного запуску энергообъектов, было отмечено, что новые проекты позволят дополнительно производить 9,5 млрд кВт·ч электроэнергии, сэкономить 2,5 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс 4,6 млн тонн вредных газов. Самое главное — свыше 4 млн домохозяйств будут обеспечены бесперебойной и экологически чистой энергией.
Это также создаст предпосылки для создания добавленной стоимости на сумму $4 млрд в других отраслях экономики.
В целом в 2025 году в стране будет произведено 84 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 25 млрд кВт·ч или в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.
Выступая на церемонии, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что все эти проекты реализуются за счет прямых иностранных инвестиций. Выражена благодарность компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии, а также международным институтам, таким как Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, за плодотворное сотрудничество.
Благодаря открытому доступу частного сектора за последние пять лет в сферу энергетики Узбекистана привлечено около $20 млрд прямых иностранных инвестиций.
В отрасли, в которой ранее присутствовало только государство, начали работать 24 независимых производителя энергии.
В частности, в секторе "зеленой энергетики" были запущены крупные солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 3,5 тысячи мегаватт, что эквивалентно 10 миллиардам киловатт-часов. Это позволило увеличить долю "зеленой энергии" в энергосистеме до 16%.
Как известно, в прошлом году ВВП страны впервые достиг исторического показателя в 100 миллиардов долларов. К 2030 году экономика Узбекистана должна вырасти до 200 миллиардов долларов.
Это увеличит потребность в электроэнергии в 1,5 раза в течение следующих пяти лет. Кроме того, в рамках Парижского соглашения планируется сократить выбросы вредных газов на 35% к 2030 году.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
4/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент обозначил приоритетные направления работы в энергетической отрасли.
Во-первых, до 2030 года будут построены дополнительные "зеленые мощности" на 19 тысяч мегаватт, доля возобновляемой энергии будет увеличена до 54%. Уже к 2025 году планируется ввести 18 солнечных и ветровых станций мощностью 3,4 тысячи мегаватт, а также системы хранения энергии мощностью 1,8 тысячи мегаватт. Это увеличит объемы производства "зеленой энергии" до 12 млрд кВт·ч в следующем году. Также в течение двух лет совместно с частными партнерами будет реализована масштабная программа по созданию более 2 тысяч малых и микрогидроэлектростанций.
Во-вторых, будет продолжена либерализация рынка электроэнергии. До конца следующего года планируется создание конкурентного оптового рынка электроэнергии. Государственно-частное партнерство будет внедрено и в сфере распределения энергии, на модернизацию сетей привлекут $4 млрд инвестиций. В Самаркандской области разработан первый проект передачи управления региональными электрическими сетями частному сектору, объявлен международный тендер.
В-третьих, расширение международного сотрудничества в области "зеленой энергетики". В рамках COP-29 подписаны соглашения с Казахстаном, Азербайджаном и Саудовской Аравией о совместном экспорте "зеленой энергии" в Европу. Совместно с соседними странами запущена единая платформа для обеспечения стабильности региональной энергетической системы.
В-четвертых, развитие "зеленой энергетики" как нового драйвера для других секторов экономики и повышения уровня жизни населения.
Уже установлены солнечные панели общей мощностью 1 тысяча мегаватт, что позволяет ежегодно производить 1,5 млрд кВт·ч электроэнергии. Будет продолжена поддержка "зеленых" инициатив с внедрением дуального обучения для подготовки специалистов.

"Сегодняшнее событие открывает новую страницу в истории энергетики нашей страны. Эти проекты обеспечат не только экономический рост, но и создадут экологически чистое и устойчивое будущее для наших потомков", — сказал Мирзиёев.

На церемонии выступили министры энергетики ОАЭ Сухейль бин Мухаммад аль-Мазруи, Турции Алпарслан Байрактар и Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд.
Президент Шавкат Мирзиёев, нажав на символический переключатель, дал старт работе 18 энергетических объектов и строительству 6 новых проектов.
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