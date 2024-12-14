Шавкат Мирзиёев дал старт запуску 18 крупных энергетических объектов

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых энергетических мощностей и началу строительства 6 новых объектов, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, в Ферганской, Самаркандской, Навоийской, Ташкентской областях и городе Ташкенте началось строительство 6 энергетических объектов общей мощностью 2,5 гигаватт.В ходе мероприятия, посвященного запуску энергообъектов, было отмечено, что новые проекты позволят дополнительно производить 9,5 млрд кВт·ч электроэнергии, сэкономить 2,5 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс 4,6 млн тонн вредных газов. Самое главное — свыше 4 млн домохозяйств будут обеспечены бесперебойной и экологически чистой энергией.Это также создаст предпосылки для создания добавленной стоимости на сумму $4 млрд в других отраслях экономики.В целом в 2025 году в стране будет произведено 84 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 25 млрд кВт·ч или в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.Выступая на церемонии, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что все эти проекты реализуются за счет прямых иностранных инвестиций. Выражена благодарность компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии, а также международным институтам, таким как Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, за плодотворное сотрудничество.Благодаря открытому доступу частного сектора за последние пять лет в сферу энергетики Узбекистана привлечено около $20 млрд прямых иностранных инвестиций.В отрасли, в которой ранее присутствовало только государство, начали работать 24 независимых производителя энергии.В частности, в секторе "зеленой энергетики" были запущены крупные солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 3,5 тысячи мегаватт, что эквивалентно 10 миллиардам киловатт-часов. Это позволило увеличить долю "зеленой энергии" в энергосистеме до 16%.Как известно, в прошлом году ВВП страны впервые достиг исторического показателя в 100 миллиардов долларов. К 2030 году экономика Узбекистана должна вырасти до 200 миллиардов долларов.Это увеличит потребность в электроэнергии в 1,5 раза в течение следующих пяти лет. Кроме того, в рамках Парижского соглашения планируется сократить выбросы вредных газов на 35% к 2030 году.Президент обозначил приоритетные направления работы в энергетической отрасли.Уже установлены солнечные панели общей мощностью 1 тысяча мегаватт, что позволяет ежегодно производить 1,5 млрд кВт·ч электроэнергии. Будет продолжена поддержка "зеленых" инициатив с внедрением дуального обучения для подготовки специалистов.На церемонии выступили министры энергетики ОАЭ Сухейль бин Мухаммад аль-Мазруи, Турции Алпарслан Байрактар и Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд.Президент Шавкат Мирзиёев, нажав на символический переключатель, дал старт работе 18 энергетических объектов и строительству 6 новых проектов.
Президент Узбекистана принял участие в церемонии запуска 18 новых объектов энергетической сферы, а также дал старт строительству еще 6 мощностей.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых энергетических мощностей и началу строительства 6 новых объектов, сообщает пресс-служба главы государства.
Состоялся запуск 24 проектов общей стоимостью более $7 млрд. В частности, в Бухарской, Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях подключены к сети 5 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2,3 тысячи мегаватт, а также 5 высоковольтных подстанций. Впервые в Узбекистане, в Андижане и Фергане создана система хранения энергии мощностью 300 мегаватт. В Кашкадарье введена в строй электростанция мощностью 400 мегаватт, в Ташкенте — современная когенерационная установка, а в Андижане, Сурхандарье и Ташкентской областях — 4 малые гидроэлектростанции.
Кроме того, в Ферганской, Самаркандской, Навоийской, Ташкентской областях и городе Ташкенте началось строительство 6 энергетических объектов общей мощностью 2,5 гигаватт.
В ходе мероприятия, посвященного запуску энергообъектов, было отмечено, что новые проекты позволят дополнительно производить 9,5 млрд кВт·ч электроэнергии, сэкономить 2,5 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс 4,6 млн тонн вредных газов. Самое главное — свыше 4 млн домохозяйств будут обеспечены бесперебойной и экологически чистой энергией.
Это также создаст предпосылки для создания добавленной стоимости на сумму $4 млрд в других отраслях экономики.
В целом в 2025 году в стране будет произведено 84 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 25 млрд кВт·ч или в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.
Выступая на церемонии, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что все эти проекты реализуются за счет прямых иностранных инвестиций. Выражена благодарность компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии, а также международным институтам, таким как Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, за плодотворное сотрудничество.
Благодаря открытому доступу частного сектора за последние пять лет в сферу энергетики Узбекистана привлечено около $20 млрд прямых иностранных инвестиций.
В отрасли, в которой ранее присутствовало только государство, начали работать 24 независимых производителя энергии.
В частности, в секторе "зеленой энергетики" были запущены крупные солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 3,5 тысячи мегаватт, что эквивалентно 10 миллиардам киловатт-часов. Это позволило увеличить долю "зеленой энергии" в энергосистеме до 16%.
Как известно, в прошлом году ВВП страны впервые достиг исторического показателя в 100 миллиардов долларов. К 2030 году экономика Узбекистана должна вырасти до 200 миллиардов долларов.
Это увеличит потребность в электроэнергии в 1,5 раза в течение следующих пяти лет. Кроме того, в рамках Парижского соглашения планируется сократить выбросы вредных газов на 35% к 2030 году.
Президент обозначил приоритетные направления работы в энергетической отрасли.
Во-первых, до 2030 года будут построены дополнительные "зеленые мощности" на 19 тысяч мегаватт, доля возобновляемой энергии будет увеличена до 54%. Уже к 2025 году планируется ввести 18 солнечных и ветровых станций мощностью 3,4 тысячи мегаватт, а также системы хранения энергии мощностью 1,8 тысячи мегаватт. Это увеличит объемы производства "зеленой энергии" до 12 млрд кВт·ч в следующем году. Также в течение двух лет совместно с частными партнерами будет реализована масштабная программа по созданию более 2 тысяч малых и микрогидроэлектростанций.
Во-вторых, будет продолжена либерализация рынка электроэнергии. До конца следующего года планируется создание конкурентного оптового рынка электроэнергии. Государственно-частное партнерство будет внедрено и в сфере распределения энергии, на модернизацию сетей привлекут $4 млрд инвестиций. В Самаркандской области разработан первый проект передачи управления региональными электрическими сетями частному сектору, объявлен международный тендер.
В-третьих, расширение международного сотрудничества в области "зеленой энергетики". В рамках COP-29 подписаны соглашения с Казахстаном, Азербайджаном и Саудовской Аравией о совместном экспорте "зеленой энергии" в Европу. Совместно с соседними странами запущена единая платформа для обеспечения стабильности региональной энергетической системы.
В-четвертых, развитие "зеленой энергетики" как нового драйвера для других секторов экономики и повышения уровня жизни населения.
Уже установлены солнечные панели общей мощностью 1 тысяча мегаватт, что позволяет ежегодно производить 1,5 млрд кВт·ч электроэнергии. Будет продолжена поддержка "зеленых" инициатив с внедрением дуального обучения для подготовки специалистов.
"Сегодняшнее событие открывает новую страницу в истории энергетики нашей страны. Эти проекты обеспечат не только экономический рост, но и создадут экологически чистое и устойчивое будущее для наших потомков", — сказал Мирзиёев.
На церемонии выступили министры энергетики ОАЭ Сухейль бин Мухаммад аль-Мазруи, Турции Алпарслан Байрактар и Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд.
Президент Шавкат Мирзиёев, нажав на символический переключатель, дал старт работе 18 энергетических объектов и строительству 6 новых проектов.