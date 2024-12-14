https://uz.sputniknews.ru/20241214/shavkat-mirziyoev-dal-start-zapusku-18-krupnyx-energeticheskix-obektov--47093642.html

Шавкат Мирзиёев дал старт запуску 18 крупных энергетических объектов

Шавкат Мирзиёев дал старт запуску 18 крупных энергетических объектов

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана риянл участие в церемонии запуска 18 новых объектов энергетической сферы, а также дал старт строительству еще 6 мощностей.

2024-12-14T09:53+0500

2024-12-14T09:53+0500

2024-12-14T12:26+0500

шавкат мирзиёев

энергетика

оаэ

саудовская аравия

турция

солнечная электростанция

ветровая энергетика

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых энергетических мощностей и началу строительства 6 новых объектов, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, в Ферганской, Самаркандской, Навоийской, Ташкентской областях и городе Ташкенте началось строительство 6 энергетических объектов общей мощностью 2,5 гигаватт.В ходе мероприятия, посвященного запуску энергообъектов, было отмечено, что новые проекты позволят дополнительно производить 9,5 млрд кВт·ч электроэнергии, сэкономить 2,5 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс 4,6 млн тонн вредных газов. Самое главное — свыше 4 млн домохозяйств будут обеспечены бесперебойной и экологически чистой энергией.Это также создаст предпосылки для создания добавленной стоимости на сумму $4 млрд в других отраслях экономики.В целом в 2025 году в стране будет произведено 84 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 25 млрд кВт·ч или в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.Выступая на церемонии, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что все эти проекты реализуются за счет прямых иностранных инвестиций. Выражена благодарность компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии, а также международным институтам, таким как Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, за плодотворное сотрудничество.Благодаря открытому доступу частного сектора за последние пять лет в сферу энергетики Узбекистана привлечено около $20 млрд прямых иностранных инвестиций.В отрасли, в которой ранее присутствовало только государство, начали работать 24 независимых производителя энергии.В частности, в секторе "зеленой энергетики" были запущены крупные солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 3,5 тысячи мегаватт, что эквивалентно 10 миллиардам киловатт-часов. Это позволило увеличить долю "зеленой энергии" в энергосистеме до 16%.Как известно, в прошлом году ВВП страны впервые достиг исторического показателя в 100 миллиардов долларов. К 2030 году экономика Узбекистана должна вырасти до 200 миллиардов долларов.Это увеличит потребность в электроэнергии в 1,5 раза в течение следующих пяти лет. Кроме того, в рамках Парижского соглашения планируется сократить выбросы вредных газов на 35% к 2030 году.Президент обозначил приоритетные направления работы в энергетической отрасли.Уже установлены солнечные панели общей мощностью 1 тысяча мегаватт, что позволяет ежегодно производить 1,5 млрд кВт·ч электроэнергии. Будет продолжена поддержка "зеленых" инициатив с внедрением дуального обучения для подготовки специалистов.На церемонии выступили министры энергетики ОАЭ Сухейль бин Мухаммад аль-Мазруи, Турции Алпарслан Байрактар и Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд.Президент Шавкат Мирзиёев, нажав на символический переключатель, дал старт работе 18 энергетических объектов и строительству 6 новых проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20241007/uzbekistan-aes-stroitelstvo-46021882.html

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