https://uz.sputniknews.ru/20241214/v-nachale-novogo-goda-v-tashkente-podorojaet-proezd-v-obschestvennom-transporte--47103911.html

В начале нового года в Ташкенте подорожает проезд в общественном транспорте

В начале нового года в Ташкенте подорожает проезд в общественном транспорте

Sputnik Узбекистан

В 2025-м году в ташкентских автобусах полностью откажутся от наличной оплаты в пользу электронных платежей.

2024-12-14T16:28+0500

2024-12-14T16:28+0500

2024-12-14T16:42+0500

общественный транспорт

ташкент

хокимият ташкента

ташкентский метрополитен

автобусы

тарифы

багаж

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. С 1 января 2025 года в Ташкенте повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом говорится в решении хокимията столицы.Стоимость проезда для одного пассажира на маршрутах столичного общественного транспорта (автобусов и метро) установлен в размере три тысячи сумов, (сейчас две тысячи сумов).Если пассажир оплачивает проезд через электронную платежную систему (транспортную или банковскую карту) стоимость остается неизменной — 1700 сум.Тариф на провоз крупногабаритного багажа установлен в размере 4 000 сумов.Кроме того, будут предусмотрены многоразовые тарифные планы сроком действия два, пять и семь дней.В столичной администрации также сообщают, что в автобусах полностью откажутся от наличной оплаты в пользу электронных платежей.Для проезда наличными в автобусах необходимо приобрести разовый билет через все платежные устройства, установленные на станциях Ташкента и рядом с ними, то есть через инфокиоски Paynet, MultiPay и Oson.Напомним, что в предыдущий раз цены на проезд в Ташкенте повысили 1 ноября 2023-го. Тогда лимитированные тарифы на проезд одного пассажира установили в размере 2 000 сумов при оплате наличными и 1700 сумов при оплате транспортными картами АТТО и банковскими картами.

https://uz.sputniknews.ru/20240817/tashkent-ogranicheniye-dvijeniye-avtobus-50-km-ch-45241666.html

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