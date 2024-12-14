https://uz.sputniknews.ru/20241214/vesnoy-2025-biznes-missiya-iz-uzbekistana-planiruet-posetit-kemerovskuyu-oblast-rossii--47098146.html
Весной 2025-го бизнес-миссия из Узбекистана планирует посетить Кемеровскую область России
Весной 2025-го бизнес-миссия из Узбекистана планирует посетить Кемеровскую область России
Sputnik Узбекистан
Цель визита – наращивание двустороннего сотрудничества в перспективных отраслях, в частности, в сфере угледобычи, ИТ-технологий и образования.
2024-12-14T12:17+0500
2024-12-14T12:17+0500
2024-12-14T14:16+0500
узбекистан
россия
кемерово
генеральное консульство узбекистана
сотрудничество
трудовая миграция
образование
it-технологии
добыча угля
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров принял участие в организованной представительством МИД России встрече с новым губернатором Кемеровской области — Кузбасса Ильей Середюком, сообщает ИА "Дунё".Встреча была организована для руководителей генеральных консульств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В ней также принял участие представитель Посольства Беларуси в Новосибирске.Касаясь взаимодействия с республикой, Илья Середюк особо отметил активное сотрудничество между Россией и Узбекистаном на уровне регионов в торгово-экономическом плане. Подчеркнул важность наращивания двустороннего сотрудничества в сфере угледобычи, ИТ-технологий и образования.По словам губернатора, у Кемеровской области всегда были очень продуктивные и теплые связи с Узбекистаном, которые на современном этапе нацелены на их дальнейшее укрепление и всестороннее развитие. В частности, в Кемерово работает региональная общественная организация "Центр узбекской культуры "Туран". В свою очередь в Узбекистане на базе Ташкентского государственного технического университета функционирует представительство научно-образовательного центра "Кузбасс – Донбасс".Особый акцент был сделан на вопросе нахождения на территории данного российского региона граждан Узбекистана, временно работающих на различных строительных объектах в Кемерово.Было отмечено, что на возведении нового музейно-театрального комплекса в центре Кемерово трудится большое количество узбекистанцев. Руководство области в лице губернатора уделяет внимание тому факту, чтобы гражданам Узбекистана, работающим на возведении социально значимых объектов в Кемерово, своевременно выплачивалась заработная плата.По итогам встречи достигнута договоренность о проведении регулярных встреч руководства Кемеровской области с генеральным консульством Узбекистана по вопросу трудовой миграции и обеспечения прав наших сограждан в данном федеральном округе Сибири.
https://uz.sputniknews.ru/20241212/primorskiy-kray-predlagaet-uzbekistantsam-bolee-1-200-vakansiy-47049540.html
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узбекистан кемерово сотрудничество бизнес-миссия трудовая миграция
узбекистан кемерово сотрудничество бизнес-миссия трудовая миграция
Весной 2025-го бизнес-миссия из Узбекистана планирует посетить Кемеровскую область России
12:17 14.12.2024 (обновлено: 14:16 14.12.2024)
Цель визита — наращивание двустороннего сотрудничества в перспективных отраслях, в частности, в сфере угледобычи, ИТ-технологий и образования.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров принял участие в организованной представительством МИД России встрече с новым губернатором Кемеровской области — Кузбасса Ильей Середюком, сообщает ИА "Дунё".
Встреча была организована для руководителей генеральных консульств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В ней также принял участие представитель Посольства Беларуси в Новосибирске.
Касаясь взаимодействия с республикой, Илья Середюк особо отметил активное сотрудничество между Россией и Узбекистаном на уровне регионов в торгово-экономическом плане. Подчеркнул важность наращивания двустороннего сотрудничества в сфере угледобычи, ИТ-технологий и образования.
По словам губернатора, у Кемеровской области всегда были очень продуктивные и теплые связи с Узбекистаном, которые на современном этапе нацелены на их дальнейшее укрепление и всестороннее развитие. В частности, в Кемерово работает региональная общественная организация "Центр узбекской культуры "Туран". В свою очередь в Узбекистане на базе Ташкентского государственного технического университета функционирует представительство научно-образовательного центра "Кузбасс – Донбасс".
Учитывая тесные контакты между Узбекистаном и Кемеровской областью, предложено организовать весной 2025 года бизнес-миссию представителей деловых кругов нашей страны в Кемерово для определения проектов сотрудничества в перспективных отраслях.
Особый акцент был сделан на вопросе нахождения на территории данного российского региона граждан Узбекистана, временно работающих на различных строительных объектах в Кемерово.
Было отмечено, что на возведении нового музейно-театрального комплекса в центре Кемерово трудится большое количество узбекистанцев. Руководство области в лице губернатора уделяет внимание тому факту, чтобы гражданам Узбекистана, работающим на возведении социально значимых объектов в Кемерово, своевременно выплачивалась заработная плата.
По итогам встречи достигнута договоренность о проведении регулярных встреч руководства Кемеровской области с генеральным консульством Узбекистана по вопросу трудовой миграции и обеспечения прав наших сограждан в данном федеральном округе Сибири.