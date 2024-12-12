https://uz.sputniknews.ru/20241212/primorskiy-kray-predlagaet-uzbekistantsam-bolee-1-200-vakansiy-47049540.html
Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий
Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий
Sputnik Узбекистан
В связи с востребованностью рабочей силы из РУз власти Приморья выразили готовность создать все необходимые условия для привлекаемых работников
2024-12-12T09:57+0500
2024-12-12T09:57+0500
2024-12-12T10:34+0500
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трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий в стройкомпаниях и железнодорожном строительстве. Такую цифру озвучили на совещании правительства российского региона по вопросам миграции и организованного набора граждан РУз на работу, сообщает ИА "Дунё". В свою очередь представители Генконсульства Узбекистана рассказали о работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, организации упорядоченной трудовой миграции, взаимодействии с работодателями, а также создании центров профобучения для выезжающих. Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский крайВ ходе визита в Узбекистан губернатора Приморского края Олега Кожемяко в ноябре этого года достигнуты договоренности о привлечении работников и компаний из Узбекистана на объекты, строительство которых запланировано на 2025 – 2029 годы. На полях совещания дипломаты и вице-губернатор Дмитрий Мариза обсудили реализацию достигнутых договоренностей, а также налаживание эффективного сотрудничества между регионами Узбекистана и Приморским краем.
https://uz.sputniknews.ru/20241127/samarkand-primorskiy-kray-sotrudnichestvo-migratsiya-46836259.html
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узбекистан приморский край сотрудничество
узбекистан приморский край сотрудничество
Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий
09:57 12.12.2024 (обновлено: 10:34 12.12.2024)
В связи с востребованностью рабочей силы из РУз власти Приморья выразили готовность создать все необходимые условия для привлекаемых работников.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий в стройкомпаниях и железнодорожном строительстве. Такую цифру озвучили на совещании правительства российского региона по вопросам миграции и организованного набора граждан РУз на работу, сообщает
ИА "Дунё".
"На встрече рассмотрена информация о строительных объектах в регионе. В 28 строительных компаниях и железнодорожном строительстве имеется 1 273 вакансии. В связи с востребованностью рабочей силы из Узбекистана власти Приморского края отметили готовность создания всех необходимых условий для привлекаемых работников", — говорится в сообщении.
В свою очередь представители Генконсульства Узбекистана рассказали о работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, организации упорядоченной трудовой миграции, взаимодействии с работодателями, а также создании центров профобучения для выезжающих.
В ходе визита в Узбекистан губернатора Приморского края Олега Кожемяко в ноябре этого года достигнуты договоренности о привлечении работников и компаний из Узбекистана на объекты, строительство которых запланировано на 2025 – 2029 годы.
На полях совещания дипломаты и вице-губернатор Дмитрий Мариза обсудили реализацию достигнутых договоренностей, а также налаживание эффективного сотрудничества между регионами Узбекистана и Приморским краем.