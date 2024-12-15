https://uz.sputniknews.ru/20241215/uzbekistan-i-kitay-v-2025-godu-realizuyut-ryad-farmproektov-47111431.html

Узбекистан и Китай в 2025 году реализуют ряд фармпроектов

Узбекистан и Китай в 2025 году реализуют ряд фармпроектов

Sputnik Узбекистан

Стороны также планируют расширить сотрудничество между научно-исследовательскими центрами

2024-12-15T18:15+0500

2024-12-15T18:15+0500

2024-12-15T18:15+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

фармацевтика

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан и Китай в 2025 году реализуют ряд фармацевтических проектов, сообщает ИА "Дунё".Об этом стороны договорились на медицинской конференции в провинции Гуанчжоу.Дипломаты рассказали о проводимых в республике реформах в сфере здравоохранения.Интерес участников мероприятия вызвали процессы модернизации медучреждений в Узбекистане, внедрения системы страхования, цифровизации отрасли, обеспечения населения качественной и безопасной фармацевтической продукцией.На полях конференции достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между научно-исследовательскими центрами РУз и КНР, участии крупных китайских компаний в форумах, конференциях и выставках, организуемых в республике в сфере здравоохранения.

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