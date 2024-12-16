https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-biznesmen-turist-uzbekistan-47123647.html
Российские бизнесмены все чаще выбирают для деловых поездок Узбекистан
Российские бизнесмены все чаще выбирают для деловых поездок Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Объем российского рынка делового туризма в 2024 году увеличился на четверть.
2024-12-16T14:54+0500
2024-12-16T14:54+0500
2024-12-16T15:10+0500
россия
узбекистан
бизнес
туристический бизнес
туризм
виза
максим решетников
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку самых востребованных направлений для делового туризма среди россиян. Об этом на форуме Meet Global MICECongress: BRICS Edition сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Также, по его словам, российские бизнес-туристы чаще всего ездят на деловые миссии в Китай и Турцию. Как отметил Максим Решетников, развитию делового туризма в России способствует внедрение единой электронной визы. Кроме того, Россия активно развивает маркетинговое сотрудничество с дружественными странами, представляет собственный туристический потенциал на международных выставках в Индии, Китае, Турции, Саудовской Аравии и Катаре, а также сформировала турмаршруты по 12 регионам для туристов из Китая и Индии. Помимо этого, РФ подготовила каталог своих туристических инвестпроектов.Объем российского рынка делового туризма в 2024 году вырос на четверть. При этом, подчеркнул Максим Решетников, преобладающая доля деловых туров приходится на внутренние поездки.
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бизнес россия узбекистан деловой туризм
бизнес россия узбекистан деловой туризм
Российские бизнесмены все чаще выбирают для деловых поездок Узбекистан
14:54 16.12.2024 (обновлено: 15:10 16.12.2024)
Объем российского рынка делового туризма в 2024 году увеличился на четверть.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку самых востребованных направлений для делового туризма среди россиян.
Об этом на форуме Meet Global MICECongress: BRICS Edition сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Также, по его словам, российские бизнес-туристы чаще всего ездят на деловые миссии в Китай и Турцию.
Как отметил Максим Решетников, развитию делового туризма в России способствует внедрение единой электронной визы.
"В этом году возможность использовать такой инструмент получили еще 11 стран. Всего стран, где у нас есть электронная виза, 64. А также групповые безвизовые туры. Только за счет этих двух механизмов мы привлекли в этом году более 1,2 млн иностранных гостей. Из них порядка 30-40% — это деловые туристы", — поделился министр.
Кроме того, Россия активно развивает маркетинговое сотрудничество с дружественными странами, представляет собственный туристический потенциал на международных выставках в Индии, Китае, Турции, Саудовской Аравии и Катаре, а также сформировала турмаршруты по 12 регионам для туристов из Китая и Индии.
Помимо этого, РФ подготовила каталог своих туристических инвестпроектов.
Объем российского рынка делового туризма в 2024 году вырос на четверть. При этом, подчеркнул Максим Решетников, преобладающая доля деловых туров приходится на внутренние поездки.
"У нас в тройке самых активных и востребованных деловых городов Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург", — рассказал министр.