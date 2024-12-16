https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-biznesmen-turist-uzbekistan-47123647.html

Российские бизнесмены все чаще выбирают для деловых поездок Узбекистан

Российские бизнесмены все чаще выбирают для деловых поездок Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Объем российского рынка делового туризма в 2024 году увеличился на четверть.

2024-12-16T14:54+0500

2024-12-16T14:54+0500

2024-12-16T15:10+0500

россия

узбекистан

бизнес

туристический бизнес

туризм

виза

максим решетников

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку самых востребованных направлений для делового туризма среди россиян. Об этом на форуме Meet Global MICECongress: BRICS Edition сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Также, по его словам, российские бизнес-туристы чаще всего ездят на деловые миссии в Китай и Турцию. Как отметил Максим Решетников, развитию делового туризма в России способствует внедрение единой электронной визы. Кроме того, Россия активно развивает маркетинговое сотрудничество с дружественными странами, представляет собственный туристический потенциал на международных выставках в Индии, Китае, Турции, Саудовской Аравии и Катаре, а также сформировала турмаршруты по 12 регионам для туристов из Китая и Индии. Помимо этого, РФ подготовила каталог своих туристических инвестпроектов.Объем российского рынка делового туризма в 2024 году вырос на четверть. При этом, подчеркнул Максим Решетников, преобладающая доля деловых туров приходится на внутренние поездки.

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