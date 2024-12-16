https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-import-agroprom-produktsiya-uzbekistan-subsidii-47124391.html
Российские импортеры агропромышленной продукции из Узбекистана получат субсидии
Российские импортеры агропромышленной продукции из Узбекистана получат субсидии
Sputnik Узбекистан
Механизм запустят в рамках проекта "Агроэкспресс".
2024-12-16T15:38+0500
2024-12-16T15:38+0500
2024-12-16T17:52+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. С 2025 года Минэкономразвития России при импорте агропромышленной продукции из Узбекистана начнет возмещать российским импортерам 50% транспортных расходов, сообщает Торговое представительство РФ в РУз. При этом транспортировка товаров должна проходить железнодорожным путем. Субсидии выделят в рамках проекта "Агроэкспресс".Решение приняли Минсельхоз, Минтранс и ФТС России, Россельхознадзор, а также другие ведомства во взаимодействии с узбекистанскими партнерами.В перечень товаров, жд перевозка которых вполовину окажется дешевле, вошли овощи, корнеплоды, цитрусы, фрукты, орехи, какао, готовые продукты из зерен злаков, муки, крахмала или молока, безалкогольные напитки, уксус, чай, кофе и многое другое. Перечень продуктов составлялся в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Для справки: "Агроэкспресс" — сервис "РЖД Логистика" и Российского экспортного центра по доставке сельхозпродукции в Китай, Турцию и страны СНГ. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" (без прохождения таможни) через Казахстан были запущены в ноябре-декабре 2021 года.
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россия узбекистан агроэкспресс агропромышленная продукция субсидии еаэс торговля импорт жд грузоперевозка
россия узбекистан агроэкспресс агропромышленная продукция субсидии еаэс торговля импорт жд грузоперевозка
Российские импортеры агропромышленной продукции из Узбекистана получат субсидии
15:38 16.12.2024 (обновлено: 17:52 16.12.2024)
Механизм запустят в рамках проекта "Агроэкспресс".
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
С 2025 года Минэкономразвития России при импорте агропромышленной продукции из Узбекистана начнет возмещать российским импортерам 50% транспортных расходов, сообщает
Торговое представительство РФ в РУз.
При этом транспортировка товаров должна проходить железнодорожным путем.
Субсидии выделят в рамках проекта "Агроэкспресс".
Решение
приняли Минсельхоз, Минтранс и ФТС России, Россельхознадзор, а также другие ведомства во взаимодействии с узбекистанскими партнерами.
В перечень товаров, жд перевозка которых вполовину окажется дешевле, вошли овощи, корнеплоды, цитрусы, фрукты, орехи, какао, готовые продукты из зерен злаков, муки, крахмала или молока, безалкогольные напитки, уксус, чай, кофе и многое другое.
Перечень продуктов составлялся в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
Для справки: "Агроэкспресс" — сервис "РЖД Логистика" и Российского экспортного центра по доставке сельхозпродукции в Китай, Турцию и страны СНГ. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" (без прохождения таможни) через Казахстан были запущены в ноябре-декабре 2021 года.