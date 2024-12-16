https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-import-agroprom-produktsiya-uzbekistan-subsidii-47124391.html

Российские импортеры агропромышленной продукции из Узбекистана получат субсидии

Российские импортеры агропромышленной продукции из Узбекистана получат субсидии

Sputnik Узбекистан

Механизм запустят в рамках проекта "Агроэкспресс".

2024-12-16T15:38+0500

2024-12-16T15:38+0500

2024-12-16T17:52+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

россия

"агроэкспрессы"

агропромышленность

импорт

субсидия

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. С 2025 года Минэкономразвития России при импорте агропромышленной продукции из Узбекистана начнет возмещать российским импортерам 50% транспортных расходов, сообщает Торговое представительство РФ в РУз. При этом транспортировка товаров должна проходить железнодорожным путем. Субсидии выделят в рамках проекта "Агроэкспресс".Решение приняли Минсельхоз, Минтранс и ФТС России, Россельхознадзор, а также другие ведомства во взаимодействии с узбекистанскими партнерами.В перечень товаров, жд перевозка которых вполовину окажется дешевле, вошли овощи, корнеплоды, цитрусы, фрукты, орехи, какао, готовые продукты из зерен злаков, муки, крахмала или молока, безалкогольные напитки, уксус, чай, кофе и многое другое. Перечень продуктов составлялся в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Для справки: "Агроэкспресс" — сервис "РЖД Логистика" и Российского экспортного центра по доставке сельхозпродукции в Китай, Турцию и страны СНГ. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" (без прохождения таможни) через Казахстан были запущены в ноябре-декабре 2021 года.

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