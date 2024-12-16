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https://uz.sputniknews.ru/20241216/tashkent-sneg-47123480.html
Ташкент укутало снегом — фотолента
Ташкент укутало снегом — фотолента
Sputnik Узбекистан
Неожиданно наступившие холода приятно удивили горожан.
2024-12-16T18:33+0500
2024-12-16T18:33+0500
снег
зима
ташкент
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снег ташкент зима узбекистан новый год елка
снег ташкент зима узбекистан новый год елка

Ташкент укутало снегом — фотолента

18:33 16.12.2024
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Эксклюзив
В Ташкенте выпал снег. Неожиданно наступившие холода приятно удивили жителей столицы.
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Город очутился в настоящей зимней сказке

Город очутился в настоящей зимней сказке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев

Город очутился в настоящей зимней сказке

© Sputnik / Авенир Дебердеев

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Кто-то особо рисковый все еще ездит на электросамокатах - Sputnik Узбекистан
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Коммунальные службы активно борются с гололедицей, чтобы жители столицы могли свободно прогуливаться по тротуару

Коммунальные службы активно борются с гололедицей, чтобы жители столицы могли свободно прогуливаться по тротуару - Sputnik Узбекистан
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Коммунальные службы активно борются с гололедицей, чтобы жители столицы могли свободно прогуливаться по тротуару

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Сразу появилось то самое новогоднее настроение

Сразу появилось то самое новогоднее настроение - Sputnik Узбекистан
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Сразу появилось то самое новогоднее настроение

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Елочка нарядная на праздник к нам пришла

Елочка нарядная на праздник к нам пришла - Sputnik Узбекистан
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Елочка нарядная на праздник к нам пришла

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Мороз снежком укутывал...

Мороз снежком укутывал... - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев

Мороз снежком укутывал...

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Ташкентские медведи не привыкли к таким морозам

Ташкентские медведи не привыкли к таким морозам - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев

Ташкентские медведи не привыкли к таким морозам

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