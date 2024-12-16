Ташкент укутало снегом — фотолента

© Sputnik / Авенир Дебердеев
Город очутился в настоящей зимней сказке
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Город очутился в настоящей зимней сказке
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Кто-то особо рисковый все еще ездит на электросамокатах
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Кто-то особо рисковый все еще ездит на электросамокатах
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Коммунальные службы активно борются с гололедицей, чтобы жители столицы могли свободно прогуливаться по тротуару
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Коммунальные службы активно борются с гололедицей, чтобы жители столицы могли свободно прогуливаться по тротуару
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Сразу появилось то самое новогоднее настроение
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Сразу появилось то самое новогоднее настроение
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Елочка нарядная на праздник к нам пришла
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Елочка нарядная на праздник к нам пришла
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мороз снежком укутывал...
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мороз снежком укутывал...
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Ташкентские медведи не привыкли к таким морозам
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Ташкентские медведи не привыкли к таким морозам