https://uz.sputniknews.ru/20241216/tupye-i-esche-tupee-torga-s-zapadom-ne-budet-47116005.html

Тупые и еще тупее: торга с Западом не будет

Тупые и еще тупее: торга с Западом не будет

Sputnik Узбекистан

Политические назначенцы, решившие, что если один раз Россия позволила себе тактическое отступление, так она будет всегда пятиться назад перед "натовским кулаком", ошиблись кардинально

2024-12-16T10:59+0500

2024-12-16T10:59+0500

2024-12-16T11:18+0500

колумнисты

украина

нато

запад

конфликт

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Пока Большая Россия спокойно решает и задачи спецоперации в Донбассе, и формирует новую архитектуру безопасности как на своих рубежах, так и в Евразии в целом, маленький евро-атлантический мир переходит к третьему этапу принятия новой реальности. Эта фаза называется торгом, пишет колумнист РИА Новости. .Если у индивидуума третий этап осознания, что старые порядки и схемы больше не работают, проявляется в излишней суете и ажитации, то глобалистский истеблишмент начал суету вокруг бумаги. Той, на которой до сих пор для сильных прежнего мира сего печатаются разнообразные донесения. Несложно предположить, что они касаются как подсчетов неизбежного ущерба колоссальным вложениям США и ЕС в молох геополитического кризиса в Донбассе, так и оценок возможных действий России. Попутно в публичном поле появляются прелюбопытнейшие подробности.Детали касаются, например, посулов Киева уже новой американской администрации раздать в концессии месторождения лития, как и других редкоземов. Маленькая, но говорящая деталь: с администрацией Байдена, хоть это и было Киевом торжественно обещано, договор под разными предлогами подписан не был. Берегли себя, значит, для глаз Трампа.Это, как думают сами украинцы, их первый главный козырь.Второй главный козырь — охмурение европейских натовцев.Очередной сеанс военно-политического стриптиза, сопровождающийся зазывными движениями и просьбами заткнуть за чулочную подвязку (ну или прямо за кружевные трусики, ставшими символом всего европейского) еще несколько миллиардов во второй резервной валюте, а еще отправить господ европейских же военных (больших и здоровенных) с "миротворческой миссией". Куда — не очень понятно, это может быть как зона СВО (в этот момент натовцы решили начать бояться), так и "вообще Украина". Совместные танцульки у натовского стрип-шеста назначены на 18 декабря.Тем временем малочисленные, но знающие предмет эксперты (вроде Томаса Грэма, служившего и профессором Йельского университета, и чиновником в администрации Буша-младшего, и сотрудником Госдепа, командированного трудиться в посольство США в Москве) предостерегают и советуют. Предостерегают от недооценки возможностей и российской экономики, и способностей Кремля вести геополитическую партию сразу на нескольких шахматных досках. А советуют признать своим коллегам, что любые гипотетические переговоры, да и даже предварительные дискуссии Россия будет вести исключительно с США. И никаких "европейских атлантистов", и уж тем более украинцев за круглым столом не будет.Грэм, в отличие от многих отирающих стены кабинетов Госдепа или стены телестудий неквалифицированных выскочек, знает, о чем говорит. Он цитирует, например, статью "Россия на рубеже тысячелетий", написанную Путиным и опубликованную четверть века назад. Цитата точна и не устарела ни единым словом, кстати говоря. Это повод ее вновь привести."Россия была и будет оставаться великой страной. Это обусловлено неотъемлемыми характеристиками ее геополитического, экономического, культурного существования. Они определяли умонастроения россиян и политику государства на протяжении всей истории России. Не могут не определять и сейчас".Политические назначенцы, а если точнее и по правде, политические самозванцы, решившие, что если один раз Россия позволила себе тактическое отступление, так она будет всегда пятиться назад перед мифическим на самом деле натовским кулаком, естественно, ошиблись кардинально — и по всей линии нашего противостояния с Западом.Ведь в сложившейся ситуации, когда наши армейские группировки продвигаются по всем фронтам в зоне спецоперации, а параллельно выдавливают террористов из курского приграничья, представить, что Кремль (чтобы, вероятно, сделать приятное киевским и брюссельским) начнет хоть в чем-то поступаться своими интересами и торговать принципами безопасности государственного устройства, — означает расписаться в собственной тупости, причем публично.Зачем это делать евроатлантистам, позволяя собственным аргументам терять последнюю споропригодность? Деградация элит привела на сегодняшний политический олимп исключительно знатоков геополитических извращений, а не специалистов по геополитическим реалиям.Ну и в качестве гуманитарной помощи, пусть и противникам (или соперникам), дабы поддержать их интеллектуальные возможности в нынешней шахматной партии, сообщим, что южнее Курахово в новый котел попали несколько сот вэсэушников. В Красноармейске (украинское название — Покровск) ситуация для ВСУ не менее критическая.Пока наше очевидное превосходство на земле не будет признано теми, кто пытается с нами сегодня вступить в торг (более точное название для такого рода дискуссий), любые разговоры на эту тему — обычное сотрясание воздуха. Белый шум, которым Запад пытается замаскировать свое очень близкое поражение.

украина

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2024

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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