https://uz.sputniknews.ru/20241216/uzbekistan-i-pakistan-budut-aktivno-prodvigat-ziyorat-turizm-47112271.html
Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм
Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм
Sputnik Узбекистан
Исторические памятники и святые места, расположенные на территории республики, представляют большой интерес для пакистанских туристов
2024-12-16T09:50+0500
2024-12-16T09:50+0500
2024-12-16T12:47+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
туризм
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Алишера Тухтаева с главой НПО "Инициатива устойчивого развития "Один пояс, один путь", пакистанским экспертом по Целям устойчивого развития ООН и журналистом Кайсером Навабом. На данный момент он работает в сферах ЦУР, изменения климата, социально-экономического развития, информационных технологий, продвижения международного сотрудничества, поддержки молодежи, а также занимается организацией различных мероприятий в рамках международных конференций высокого уровня.Пакистанский журналист высоко оценил усилия и инновационные решения Узбекистана по поддержке молодежи, развитии туристической инфраструктуры, расширении внедрения информационных технологий, особенно искусственного интеллекта. Он выразил заинтересованность в налаживании взаимного сотрудничества в этих направлениях.Кайсер Наваб предложил организовать ряд мероприятий, в том числе с участием молодежи двух стран, для изучения возможности реализации IT-проектов в Узбекистане и повышения квалификации узбекских специалистов в этой области.
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узбекистан, пакистан, сотрудничество, туризм
узбекистан, пакистан, сотрудничество, туризм
Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм
09:50 16.12.2024 (обновлено: 12:47 16.12.2024)
Исторические памятники и святые места, расположенные на территории республики, представляют большой интерес для пакистанских туристов.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Алишера Тухтаева с главой НПО "Инициатива устойчивого развития "Один пояс, один путь", пакистанским экспертом по Целям устойчивого развития ООН и журналистом Кайсером Навабом.
На данный момент он работает в сферах ЦУР, изменения климата, социально-экономического развития, информационных технологий, продвижения международного сотрудничества, поддержки молодежи, а также занимается организацией различных мероприятий в рамках международных конференций высокого уровня.
Пакистанский журналист высоко оценил усилия и инновационные решения Узбекистана по поддержке молодежи, развитии туристической инфраструктуры, расширении внедрения информационных технологий, особенно искусственного интеллекта. Он выразил заинтересованность в налаживании взаимного сотрудничества в этих направлениях.
“Он также признал, что исторические памятники и святые места, расположенные на территории нашей страны, представляют большой интерес для пакистанских туристов. В этой связи подчеркнута важность активного продвижения потенциала зиёрат-туризма Узбекистана в Пакистане”, — говорится в сообщении.
Кайсер Наваб предложил организовать ряд мероприятий, в том числе с участием молодежи двух стран, для изучения возможности реализации IT-проектов в Узбекистане и повышения квалификации узбекских специалистов в этой области.