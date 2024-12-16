https://uz.sputniknews.ru/20241216/uzbekistan-i-pakistan-budut-aktivno-prodvigat-ziyorat-turizm-47112271.html

Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм

Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм

Sputnik Узбекистан

Исторические памятники и святые места, расположенные на территории республики, представляют большой интерес для пакистанских туристов

2024-12-16T09:50+0500

2024-12-16T09:50+0500

2024-12-16T12:47+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

туризм

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Алишера Тухтаева с главой НПО "Инициатива устойчивого развития "Один пояс, один путь", пакистанским экспертом по Целям устойчивого развития ООН и журналистом Кайсером Навабом. На данный момент он работает в сферах ЦУР, изменения климата, социально-экономического развития, информационных технологий, продвижения международного сотрудничества, поддержки молодежи, а также занимается организацией различных мероприятий в рамках международных конференций высокого уровня.Пакистанский журналист высоко оценил усилия и инновационные решения Узбекистана по поддержке молодежи, развитии туристической инфраструктуры, расширении внедрения информационных технологий, особенно искусственного интеллекта. Он выразил заинтересованность в налаживании взаимного сотрудничества в этих направлениях.Кайсер Наваб предложил организовать ряд мероприятий, в том числе с участием молодежи двух стран, для изучения возможности реализации IT-проектов в Узбекистане и повышения квалификации узбекских специалистов в этой области.

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