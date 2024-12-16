https://uz.sputniknews.ru/20241216/v-rossii-trudoustroyat-okolo-7-tysyach-uzbekistantsev--47126217.html

В России трудоустроят около 7 тысяч узбекистанцев

В России трудоустроят около 7 тысяч узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

За 9 месяцев 2024 года в России трудоустроено около 50 тысяч узбекистанцев.

2024-12-16T16:47+0500

2024-12-16T16:47+0500

2024-12-16T17:04+0500

узбекистан

россия

трудовые мигранты

трудовой патент

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Почти 7 тысяч граждан Узбекистана отправятся на работу в Россию, сообщили РИА Новости в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции РУз. Представители агентства уже провели переговоры со многими строительными и аутсорсинговыми компаниями из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре и Ялты.По его словам, такие компании, как "Профрезерв" и "Rencons Heavy Industries", выразили суммарную потребность в 5 тысяч специалистов. Сейчас на объектах этих компаний работают 4,3 тысячи узбекистанцев. В рабочей силе из Узбекистана заинтересована компания "Строй Актив", которая в начале 2025 года планирует привлечь 600 граждан Узбекистана. А компания "Легалонс", в свою очередь, набирает дополнительно 600 человек для работ по складированию, упаковке и доставке товаров. По данным Агентства миграции, за 9 месяцев 2024 года в России трудоустроено около 50 тысяч узбекистанцев. Число трудовых мигрантов выросло в 4,3 раза по сравнению тем же периодом 2023 года. Тем не менее, как ранее сообщали в Закпалате Олий Мажлиса Узбекистана, в этом году за рубеж на заработки отправились 1,14 млн человек — показатель снизился почти на треть. При этом из них около 1 млн узбекистанцев работают в России.

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