Мирзиёев: 2025 год станет решающим в обеспечении занятости и снижении бедности
09:58 17.12.2024 (обновлено: 10:05 17.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаБанки будут активно способствовать обеспечению занятости и росту доходов населения
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Под председательством президента Узбекистана состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам по обеспечению занятости и повышению доходов населения в махаллях с участием банков.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистане следующий год станет решающим в обеспечении занятости и снижении бедности. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном приоритетным задачам по обеспечению занятости и повышению доходов населения в махаллях с участием банков. Об этом сообщает пресс- служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаБанки будут активно способствовать обеспечению занятости и росту доходов населения
Банки будут активно способствовать обеспечению занятости и росту доходов населения
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе совещания было отмечено что в последние годы активность банковской системы на местах дала ощутимые результаты. Президент подчеркнул, что Центральный банк и региональные банки должны расширить этот положительный опыт и стать реальной поддержкой для населения.
"2025 год станет решающим в обеспечении занятости и снижении бедности", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Также в ходе совещания были рассмотрены новые возможности и планы на перспективу.
Отмечалось, что за последние шесть лет в рамках программы семейного предпринимательства 750 тысяч граждан своевременно вернули кредиты и запустили доходный бизнес. Из них 58 тысяч открыли новые предприятия. Теперь банки должны поддерживать таких клиентов и помогать им перейти на уровень малого и среднего бизнеса.
В этой связи в рамках программы "Поддержка малого бизнеса" будет предоставляться кредит без условий в размере 300 млн сумов. Это позволит создать рабочие места для 1,5 млн человек в ближайшие годы.
Ранее банки получали средства для программ семейного предпринимательства исключительно от государства. Народный банк проявил инициативу и начал выдавать кредиты до 50 млн сумов без требования лишних документов и залога в рамках программы "Финансовая доступность" при поддержке Азиатского банка развития.
По этому примеру в следующем году девять государственных банков планируют выделить $1 млрд в виде кредитов, что позволит обеспечить доход для 250 тысяч человек.
Благодаря созданным кооперативам с участием активных предпринимателей в 27 районах достигнуты хорошие результаты. В следующем году в 30 районах будут организованы кооперативы по рыбоводству, кролиководству, животноводству и пчеловодству. На это будет направлено 500 млрд сумов.
Стартап-проекты, которые привлекают инвестиции и создают рабочие места, получат поддержку. Государственные банки создадут венчурные компании и выделят $50 млн на поддержку стартапов в махаллях. Каждому банку рекомендовано найти частного партнера для создания бизнес-акселераторов.
На совещании особое внимание уделено снижению безработицы в отстающих районах. Для этих целей планируется привлечь опытных предпринимателей из других регионов, предоставив им льготные кредиты и дополнительные средства на инфраструктуру. Это позволит обеспечить доходами 1,3 млн граждан.
Если государство создаст необходимую инфраструктуру, предприниматели готовы реализовать 3,5 тысячи проектов на сумму 31 трлн сумов и создать 200 тысяч новых рабочих мест. В следующем году на инфраструктуру этих проектов будет выделен 1 трлн сумов.
Анализ также показал, что на 85 тысячах гектаров земли выращиваются нерентабельные культуры, что снижает их эффективность. Эти земли будут объединены в крупные контуры и сданы в субаренду ведущим предпринимателям. Арендатору будет выплачиваться арендная плата и доля от продажи продукции.
Было отмечено, что 60 передовых городов и районов имеют потенциал для полного избавления от безработицы и бедности. Для этого необходимо трудоустроить 2 млн человек и вывести из бедности 417 тысяч семей.
Достижение этой цели требует, чтобы банковская система была финансово устойчивой. Отмечено, что важно не зависеть только от государственных средств, а привлечь $6 млрд из внешних источников. Также поставлена задача довести объем депозитов населения до $11 млрд в следующем году.
В этом году предоставлено микрофинансовых и факторинговых услуг на сумму 5,5 трлн сумов. Теперь государственные банки смогут открыть собственные микрофинансовые и факторинговые компании, привлекая иностранных инвесторов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаБанки будут активно способствовать обеспечению занятости и росту доходов населения
Банки будут активно способствовать обеспечению занятости и росту доходов населения
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании также обсуждены проблемы, стоящие перед банками, предложены решения. Например, на балансе банков числятся 3 тысячи объектов недвижимого имущества, продажа которых обеспечила бы дополнительные ресурсы и создание 150 тысяч рабочих мест. Теперь банкам разрешат продавать эти объекты напрямую по рыночной стоимости. Кроме того, предлагается изменить законодательство, чтобы упростить процесс обращения взыскания на залоговое имущество и ускорить его продажу.
Глава государства подчеркнул необходимость усиления финансовой дисциплины и персональной ответственности на всех уровнях финансово-банковской системы.
На совещании главы регионов и руководители банков озвучили планы на 2025 год по обеспечению доходов для более чем 5 млн человек и выводу из бедности 1,5 млн граждан.