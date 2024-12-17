https://uz.sputniknews.ru/20241217/rossiyskie-voennye-osvobodili-annovku-v-dnr-svodka-minoborony-rf-47146406.html

Российские военные освободили Анновку в ДНР — сводка Минобороны РФ

Российские военные освободили Анновку в ДНР — сводка Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

В сводке Министерства обороны России представлена информация о ходе проведения специальной военной операции. Сообщается о продвижении ВС РФ на линии фронта, потерях ВСУ и достижениях подразделений группировок войск за последние сутки.

2024-12-17T15:17+0500

2024-12-17T15:17+0500

2024-12-17T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Анновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Анновка — село в восьми километрах к югу от Курахово. Его освобождение позволяет выйти к городу с южной стороны.Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Юг" составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.Кроме того, российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили контратаку, потери противника превысили 520 военнослужащих, сообщили в МО РФ.Вдобавок они отразили контратаку штурмовой группы противника.Также за сутки ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении.ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих и два бронетранспортера в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг".По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово ДНР.Также сообщается, что украинские войска за сутки потеряли до 205 военнослужащих, танк и две самоходки в зоне действия группировки войск "Восток".По данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, БМП, два БТР и боевую бронемашину HMMWV.Силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской и штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Новооленовка, Красноармейск, Шевченко, Новопустынка, Новоукраинка и Красное ДНР.Подразделения "Днепра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 75 военных, склад с боеприпасами.

https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-svo-zayavleniya-putina-47131789.html

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