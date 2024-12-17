https://uz.sputniknews.ru/20241217/rossiyskie-voennye-osvobodili-annovku-v-dnr-svodka-minoborony-rf-47146406.html
Российские военные освободили Анновку в ДНР — сводка Минобороны РФ
Российские военные освободили Анновку в ДНР — сводка Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
В сводке Министерства обороны России представлена информация о ходе проведения специальной военной операции. Сообщается о продвижении ВС РФ на линии фронта, потерях ВСУ и достижениях подразделений группировок войск за последние сутки.
2024-12-17T15:17+0500
2024-12-17T15:17+0500
2024-12-17T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Анновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Анновка — село в восьми километрах к югу от Курахово. Его освобождение позволяет выйти к городу с южной стороны.Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Юг" составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.Кроме того, российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили контратаку, потери противника превысили 520 военнослужащих, сообщили в МО РФ.Вдобавок они отразили контратаку штурмовой группы противника.Также за сутки ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении.ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих и два бронетранспортера в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг".По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово ДНР.Также сообщается, что украинские войска за сутки потеряли до 205 военнослужащих, танк и две самоходки в зоне действия группировки войск "Восток".По данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, БМП, два БТР и боевую бронемашину HMMWV.Силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской и штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Новооленовка, Красноармейск, Шевченко, Новопустынка, Новоукраинка и Красное ДНР.Подразделения "Днепра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 75 военных, склад с боеприпасами.
https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-svo-zayavleniya-putina-47131789.html
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анновка днр минобороны рф вс россии украина всу сво
анновка днр минобороны рф вс россии украина всу сво
Российские военные освободили Анновку в ДНР — сводка Минобороны РФ
15:17 17.12.2024 (обновлено: 15:40 17.12.2024)
В сводке Министерства обороны России представлена информация о ходе проведения специальной военной операции. Сообщается о продвижении ВС РФ на линии фронта, потерях ВСУ и достижениях подразделений группировок войск за последние сутки.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль село Анновка в ДНР, сообщили
в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе спецоперации.
Анновка — село в восьми километрах к югу от Курахово. Его освобождение позволяет выйти к городу с южной стороны.
Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Юг" составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
Кроме того, российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили контратаку, потери противника превысили 520 военнослужащих, сообщили в МО РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Вдобавок они отразили контратаку штурмовой группы противника.
"Потери ВСУ составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами", — добавили в МО РФ.
Также за сутки ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Александровка, Синельниково и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30", — говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих и два бронетранспортера в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг".
По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово ДНР.
"Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровые орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами", — говорится в сводке.
Также сообщается, что украинские войска за сутки потеряли до 205 военнослужащих, танк и две самоходки в зоне действия группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и в районах населенных пунктов Темировка, Великая Новоселка, Гуляйполе и Новый Комар ДНР. Отразили четыре контратаки противника. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, БМП, два БТР и боевую бронемашину HMMWV.
Силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской и штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Новооленовка, Красноармейск, Шевченко, Новопустынка, Новоукраинка и Красное ДНР.
"Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 425 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", два 152-миллиметровых орудия Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", — говорится в сообщении ведомства.
Подразделения "Днепра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 75 военных, склад с боеприпасами.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лобковое Запорожской области, Садовое и Ингулец Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами", — говорится в сообщении российского военного ведомства.