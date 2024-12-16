https://uz.sputniknews.ru/20241216/russia-svo-zayavleniya-putina-47131789.html
Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО - заявления Путина
Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО - заявления Путина
Sputnik Узбекистан
Президент РФ снова подчеркнул, что Россия воюет не с народом Украины, а с неонацистским режимом.
2024-12-16T18:38+0500
2024-12-16T18:38+0500
2024-12-16T18:38+0500
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер предложил обсудить задачи по укреплению обороноспособности страны и дальнейшему развитию Вооруженных сил. В начале выступления Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших. Прежде всего президент России отметил успехи российской армии в зоне Специальной военной операции и сделал следующие заявления:В ходе коллегии стало известно, что российские военные в 2024 году освободили 4,5 тысячи квадратных километров. Сейчас противник контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Владимир Путин также напомнил, что США и Запад продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, чем доводят Россию до красной черты, а Москва не может на это не отвечать. Поэтому деятельность Минобороны РФ направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20241216/tupye-i-esche-tupee-torga-s-zapadom-ne-budet-47116005.html
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путин россия сво донбасс лнр днр украина всу орешник нато оборона
путин россия сво донбасс лнр днр украина всу орешник нато оборона
Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО - заявления Путина
Президент РФ снова подчеркнул, что Россия воюет не с народом Украины, а с неонацистским режимом.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер предложил обсудить задачи по укреплению обороноспособности страны и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
В начале выступления Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших.
"Наш долг - помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ", - сказал глава РФ.
Прежде всего президент России отметил успехи российской армии в зоне Специальной военной операции и сделал следующие заявления:
в 2024 году ВС РФ освободили 189 населенных пунктов;
серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время;
в начале спецоперации были проблемы с этим видом вооружений, а сейчас в войска ежедневно поступает несколько тысяч дронов;
более тысячи человек в среднем ежедневно заключают в этом году контракты о военной службе;
Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть в 2014 году;
снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет - преступление;
украинские власти снизят мобилизационный возраст, "погонят пацанов на убой", а потом "эти деятели" просто сбегут за границу.
В ходе коллегии стало известно, что российские военные в 2024 году освободили 4,5 тысячи квадратных километров. Сейчас противник контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Владимир Путин также напомнил, что США и Запад продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, чем доводят Россию до красной черты, а Москва не может на это не отвечать. Поэтому деятельность Минобороны РФ направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.
Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.