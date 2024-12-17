https://uz.sputniknews.ru/20241217/v-mipt-obsudili-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-s-rossiyskoy-tatneft-47152106.html
В МИПТ обсудили перспективы развития сотрудничества с российской Татнефтью
В МИПТ обсудили перспективы развития сотрудничества с российской Татнефтью
Sputnik Узбекистан
В МИПТ состоялась встреча с руководством ПАО "Татнефть", на которой рассмотрены текущее состояние проводимых компанией проектов в Узбекистане, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
2024-12-17T17:48+0500
2024-12-17T17:48+0500
2024-12-17T18:08+0500
татнефть
министерство инвестиций, промышленности и торговли
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.Как сообщается, участники встречи рассмотрели текущее состояние проводимых компанией проектов в Узбекистане, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.В частности, стороны детально обсудили ход работ, реализуемых компанией в сфере химической промышленности республики. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества и выработали "действенный механизм взаимодействия для своевременного и качественного претворения в жизнь обсужденных проектов".
https://uz.sputniknews.ru/20241107/uzbekneftegaz-tatneft-geologorazvedka-sotrudnichestvo-46506782.html
узбекистан
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татнефть мипт химическая промышленность сотрудничество
татнефть мипт химическая промышленность сотрудничество
В МИПТ обсудили перспективы развития сотрудничества с российской Татнефтью
17:48 17.12.2024 (обновлено: 18:08 17.12.2024)
В МИПТ состоялась встреча с руководством ПАО "Татнефть", на которой рассмотрены текущее состояние проводимых компанией проектов в Узбекистане, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым. Об этом сообщили
в пресс-службе МИПТ.
Как сообщается, участники встречи рассмотрели текущее состояние проводимых компанией проектов в Узбекистане, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
В частности, стороны детально обсудили ход работ, реализуемых компанией в сфере химической промышленности республики.
"Выработаны дальнейшие совместные шаги по успешной сдаче объектов в эксплуатацию и выходу на запланированные мощности", — отметили в министерстве.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества и выработали "действенный механизм взаимодействия для своевременного и качественного претворения в жизнь обсужденных проектов".