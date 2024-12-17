https://uz.sputniknews.ru/20241217/v-mipt-obsudili-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-s-rossiyskoy-tatneft-47152106.html

В МИПТ обсудили перспективы развития сотрудничества с российской Татнефтью

В МИПТ обсудили перспективы развития сотрудничества с российской Татнефтью

Sputnik Узбекистан

В МИПТ состоялась встреча с руководством ПАО "Татнефть", на которой рассмотрены текущее состояние проводимых компанией проектов в Узбекистане, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

2024-12-17T17:48+0500

2024-12-17T17:48+0500

2024-12-17T18:08+0500

татнефть

министерство инвестиций, промышленности и торговли

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.Как сообщается, участники встречи рассмотрели текущее состояние проводимых компанией проектов в Узбекистане, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.В частности, стороны детально обсудили ход работ, реализуемых компанией в сфере химической промышленности республики. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества и выработали "действенный механизм взаимодействия для своевременного и качественного претворения в жизнь обсужденных проектов".

https://uz.sputniknews.ru/20241107/uzbekneftegaz-tatneft-geologorazvedka-sotrudnichestvo-46506782.html

узбекистан

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