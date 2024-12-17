https://uz.sputniknews.ru/20241217/v-moskve-pri-vzryve-pogib-nachalnik-voysk-rxbz-igor-kirillov-47139875.html

В Москве во время взрыва на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

В Москве во время взрыва на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

Sputnik Узбекистан

В результате взрыва утром 17 декабря на Рязанском проспекте погиб Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

2024-12-17T12:55+0500

2024-12-17T12:55+0500

2024-12-17T15:01+0500

москва

взрыв

вс россии

мария захарова

госдума

преступление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/11/47139690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ad0aa8d251589b052016010b84f4200.jpg

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.Сообщается, что взрыв прогремел около 06.12 по московскому времени. Мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным СК, взрывчатка была заложена в самокат. В экстренных службах рассказали, что изъяты записи с камер наблюдения, силовики их изучают.Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года.Генерал Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала трагическое событие, отметив огромные военные заслуги покойного перед Родиной. Она напомнила, что Кириллов много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации.Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что организаторы и исполнители убийства начальника РХБЗ Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились. По данным следственного комитета России, по факту гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника заведено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

взрыв рязанский проспект начальник войск рхбз вс рф игорь кириллов москва захарова уголовное дело