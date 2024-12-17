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В Москве во время взрыва на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
В Москве во время взрыва на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
Sputnik Узбекистан
В результате взрыва утром 17 декабря на Рязанском проспекте погиб Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
2024-12-17T12:55+0500
2024-12-17T12:55+0500
2024-12-17T15:01+0500
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преступление
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.Сообщается, что взрыв прогремел около 06.12 по московскому времени. Мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным СК, взрывчатка была заложена в самокат. В экстренных службах рассказали, что изъяты записи с камер наблюдения, силовики их изучают.Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года.Генерал Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала трагическое событие, отметив огромные военные заслуги покойного перед Родиной. Она напомнила, что Кириллов много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации.Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что организаторы и исполнители убийства начальника РХБЗ Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились. По данным следственного комитета России, по факту гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника заведено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
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взрыв рязанский проспект начальник войск рхбз вс рф игорь кириллов москва захарова уголовное дело
взрыв рязанский проспект начальник войск рхбз вс рф игорь кириллов москва захарова уголовное дело
В Москве во время взрыва на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
12:55 17.12.2024 (обновлено: 15:01 17.12.2024)
В результате взрыва утром 17 декабря на Рязанском проспекте погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"На Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб <...> Кириллов и его помощник", — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что взрыв прогремел около 06.12 по московскому времени. Мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным СК, взрывчатка была заложена в самокат. В экстренных службах рассказали, что изъяты записи с камер наблюдения, силовики их изучают.
Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.
Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года.
Генерал Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала
трагическое событие, отметив огромные военные заслуги покойного перед Родиной. Она напомнила, что Кириллов много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации.
"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", — написала она в своем Telegram канале.
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что организаторы и исполнители убийства начальника РХБЗ Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились.
По данным следственного комитета России, по факту гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника заведено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.