https://uz.sputniknews.ru/20241217/v-surxandare-i-kashkadare-postroyat-turistskie-tsentry--postanovlenie-prezidenta-47140543.html

Постановление: в Сурхандарье построят туристские центры, в Кашкадарье — всесезонный курорт

Постановление: в Сурхандарье построят туристские центры, в Кашкадарье — всесезонный курорт

Sputnik Узбекистан

В Сурхандарьинской области Узбекистана построят три туристских центра "Омонхона", "Сангардак" и "Обихаёт", а в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области – всесезонный курорт с гостиничными комплексами, культурными и развлекательными объектами.

2024-12-17T14:22+0500

2024-12-17T14:22+0500

2024-12-17T15:20+0500

туризм

сурхандарьинская область

инвестиции

кашкадарьинская область

туристический бизнес

экология

постановление

президент узбекистана

гостиница

курорт

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. С целью повышения туристического потенциала страны и создания новых рабочих мест президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на улучшение туристской инфраструктуры, а также строительство современных сервисных и туристских объектов в горно-рекреационных зонах Сурхандарьинской области.К разработке мастер-планов будущих туристических объектов привлекли специалистов из ведущих узбекских и зарубежных компаний, а также администрацию области и министерство экономики и финансов.В будущих центрах разместят современные комплексы оказания услуг и объектов туристской инфраструктуры. Они будут построены на территории кишлаков Омонхона в Байсунском районе, Сангардак в Сарыасийском районе и на прибрежной территории водохранилища Октепа в Джаркурганском районе.Туристские центры "Омонхона", "Сангардак" и "Обихаёт" займут территории площадью 220,5 га, 615 га и 110 га соответственно.Согласно документу, для развития и управления туристскими центрами в форме госучреждения будет создана дирекция по развитию и управлению туристской инфраструктурой в Сурхандарьинской области.Земельные участки общего пользования на территории туристских центров будут выделяться для строительства объектов инфраструктуры и социального значения государственным органам и предприятиям на праве постоянного пользования.На территории туристских центров пустующие земельные участки, предназначенные для предпринимательской и градостроительной деятельности, выставят на электронные онлайн-аукционные торги с условием оплаты в рассрочку в равных долях в течение 10 лет для строительства в 2025 – 2027 годы на указанных территориях гостиниц, семейных гостевых домов, комплексов оказания услуг и мест отдыха с привлечением частных инвестиций.Кроме того, принято постановление президента, направленное на развитие туристско-рекреационной зоны "Гелон" в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области.Согласно документу, в Гелоне будет реализован проект, который предполагает строительство современного всесезонного курорта с гостиничными комплексами, культурными и развлекательными объектами.Туристская зона разместится на территории площадью 2,9 тысячи гектаров в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. Инвестиционный проект будет реализован в три этапа в течение 2024 — 2030 годов.Ключевыми этапами реализации проекта являются создание необходимой инфраструктуры и улучшение транспортных сетей, а также привлечение иностранных и отечественных инвесторов.Для управления проектом и реализации строительства объектов, соответствующих генеральному плану, будет создана дирекция туристско-рекреационной зоны.В рамках этого проекта предусмотрены меры по защите экологии, включая инвентаризацию земель, контроль за соблюдением экологических стандартов, минимизацию воздействия на окружающую среду.

сурхандарьинская область

кашкадарьинская область

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сурхандарья "омонхона", "сангардак" и "обихаёт", шахрисабзский район кашкадарья всесезонный курорт гостиница постановление президент туризм