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Алиев: Азербайджан будет рад российским компаниям в Карабахе
Алиев: Азербайджан будет рад российским компаниям в Карабахе
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Азербайджанский лидер в интервью ВГТРК и РИА Новости рассказал, что республика ждет иностранных инвестиций
2024-12-18T11:11+0500
2024-12-18T11:11+0500
2024-12-18T12:41+0500
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Баку ожидает российских инвестиций в восстановление Карабаха и будет рад приходу российских компаний, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.Азербайджанский лидер добавил, что делегация Татарстана находится в Баку, и он планирует встретиться с главой республики Рустамом Миннихановым.
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карабах россия компании
Алиев: Азербайджан будет рад российским компаниям в Карабахе
11:11 18.12.2024 (обновлено: 12:41 18.12.2024)
Азербайджанский лидер в интервью ВГТРК и РИА Новости рассказал, что республика ждет иностранных инвестиций.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Баку ожидает российских инвестиций в восстановление Карабаха и будет рад приходу российских компаний, сообщил
в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Первый <...> инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр "Камаз" в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной. <...> То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады", — сказал Алиев в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Азербайджанский лидер добавил, что делегация Татарстана находится в Баку, и он планирует встретиться с главой республики Рустамом Миннихановым.