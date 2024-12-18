Алиев: Азербайджан будет рад российским компаниям в Карабахе

"Первый <...> инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр "Камаз" в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной. <...> То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады", — сказал Алиев в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.