https://uz.sputniknews.ru/20241218/eaes-vysokotexnologichnaya-meditsinskaya-pomosch-stanet-dostupnee-47155887.html

Для граждан стран ЕАЭС высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее

Для граждан стран ЕАЭС высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее

Sputnik Узбекистан

Коллегия ЕЭК утвердила рекомендацию по экономическому сотрудничеству в области здравоохранения в Союзе.

2024-12-18T13:45+0500

2024-12-18T13:45+0500

2024-12-18T15:43+0500

еаэс

еэк

сотрудничество

здравоохранение

медицина

it-технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/12/47167835_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c7e9b33ffdb6adaead4f10f8680b7192.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для граждан государств ЕАЭС высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее. ЕЭК одобрила план по развитию сотрудничества в сфере здравоохранения Союза, сообщает пресс-служба Комиссии. Документ, подготовленный в рамках реализации Стратегии-2025, включает три ключевых направления сотрудничества:Такое сотрудничество будет осуществляться при взаимной заинтересованности государств-членов, добавили в пресс-службе. В частности, странам ЕАЭС рекомендуют изучить передовой опыт и лучшие практики использования телемедицинских услуг, проработать подходы к организации дистанционного взаимодействия при оказании трансграничной медицинской помощи гражданам.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк сотрудничество здравоохранение