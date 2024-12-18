https://uz.sputniknews.ru/20241218/eaes-vysokotexnologichnaya-meditsinskaya-pomosch-stanet-dostupnee-47155887.html
Для граждан стран ЕАЭС высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее
Для граждан стран ЕАЭС высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее
Sputnik Узбекистан
Коллегия ЕЭК утвердила рекомендацию по экономическому сотрудничеству в области здравоохранения в Союзе.
2024-12-18T13:45+0500
2024-12-18T13:45+0500
2024-12-18T15:43+0500
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сотрудничество
здравоохранение
медицина
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для граждан государств ЕАЭС высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее. ЕЭК одобрила план по развитию сотрудничества в сфере здравоохранения Союза, сообщает пресс-служба Комиссии. Документ, подготовленный в рамках реализации Стратегии-2025, включает три ключевых направления сотрудничества:Такое сотрудничество будет осуществляться при взаимной заинтересованности государств-членов, добавили в пресс-службе. В частности, странам ЕАЭС рекомендуют изучить передовой опыт и лучшие практики использования телемедицинских услуг, проработать подходы к организации дистанционного взаимодействия при оказании трансграничной медицинской помощи гражданам.
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еаэс еэк сотрудничество здравоохранение
еаэс еэк сотрудничество здравоохранение
Для граждан стран ЕАЭС высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее
13:45 18.12.2024 (обновлено: 15:43 18.12.2024)
Коллегия ЕЭК утвердила рекомендацию по экономическому сотрудничеству в области здравоохранения в Союзе.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik
. Для граждан государств ЕАЭС высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее. ЕЭК одобрила план по развитию сотрудничества в сфере здравоохранения Союза, сообщает
пресс-служба Комиссии.
Документ, подготовленный в рамках реализации Стратегии-2025, включает три ключевых направления сотрудничества:
развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и телемедицины;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
взаимодействие в сфере стандартизации медицинских технологий.
Такое сотрудничество будет осуществляться при взаимной заинтересованности государств-членов, добавили в пресс-службе.
"Реализация предложенных инициатив поможет обеспечить доступность современных медицинских технологий и высокотехнологичной медицинской помощи для граждан государств Союза", — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
В частности, странам ЕАЭС рекомендуют изучить передовой опыт и лучшие практики использования телемедицинских услуг, проработать подходы к организации дистанционного взаимодействия при оказании трансграничной медицинской помощи гражданам.