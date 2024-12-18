https://uz.sputniknews.ru/20241218/indiyskie-biznesmeny-planiruyut-realizovat-ryad-novyx-proektov-v-kashkadare-47170540.html

Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарье

Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарье

Sputnik Узбекистан

Глава региона рассказал гостям о его торгово-экономическом, инвестиционном, экспортном и туристическом потенциале

2024-12-18T18:30+0500

2024-12-18T18:30+0500

2024-12-18T18:30+0500

индия

сотрудничество

узбекистан

кашкадарьинская область

проект

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарьинской области, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия они обсудили с хокимом региона Муроджоном Азимовым.Речь шла о торгово-экономическом, инвестиционном, экспортном и туристическом потенциале Кашкадарьинской области. Стороны договорились наладить сотрудничество для реализации новых проектов в текстильной, шелковой и других отраслях.

индия

кашкадарьинская область

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