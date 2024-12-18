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https://uz.sputniknews.ru/20241218/indiyskie-biznesmeny-planiruyut-realizovat-ryad-novyx-proektov-v-kashkadare-47170540.html
Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарье
Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарье
Sputnik Узбекистан
Глава региона рассказал гостям о его торгово-экономическом, инвестиционном, экспортном и туристическом потенциале
2024-12-18T18:30+0500
2024-12-18T18:30+0500
индия
сотрудничество
узбекистан
кашкадарьинская область
проект
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарьинской области, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия они обсудили с хокимом региона Муроджоном Азимовым.Речь шла о торгово-экономическом, инвестиционном, экспортном и туристическом потенциале Кашкадарьинской области. Стороны договорились наладить сотрудничество для реализации новых проектов в текстильной, шелковой и других отраслях.
индия
кашкадарьинская область
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кашкадарья иностранные инвесторы проекты
кашкадарья иностранные инвесторы проекты

Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарье

18:30 18.12.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаг Индии и Узбекистана
Флаг Индии и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава региона рассказал гостям о его торгово-экономическом, инвестиционном, экспортном и туристическом потенциале.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Индийские бизнесмены планируют реализовать ряд новых проектов в Кашкадарьинской области, сообщает ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия они обсудили с хокимом региона Муроджоном Азимовым.
© ИА "Дунё"Хоким Кашкадарьинской области Муроджон Азимов принял делегацию индийских бизнесменов
Хоким Кашкадарьинской области Муроджон Азимов принял делегацию индийских бизнесменов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2024
Хоким Кашкадарьинской области Муроджон Азимов принял делегацию индийских бизнесменов
© ИА "Дунё"
Речь шла о торгово-экономическом, инвестиционном, экспортном и туристическом потенциале Кашкадарьинской области.
Стороны договорились наладить сотрудничество для реализации новых проектов в текстильной, шелковой и других отраслях.
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