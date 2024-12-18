https://uz.sputniknews.ru/20241218/narvalis-tabu-na-unichtojenie-kievskoy-verxushki-snyato-47160718.html

Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято

Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято

Sputnik Узбекистан

Вчерашнее убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника ставит большую и жирную точку в дискуссиях на тему, с кем именно мы имеем дело в рамках конфликта на Украине

2024-12-18T18:00+0500

2024-12-18T18:00+0500

2024-12-18T18:00+0500

колумнисты

украина

россия

сша

всу

владимир путин

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Террористический акт (а именно по теракту начал расследование Следственный комитет России) в отношении одного из самых высокопоставленных офицеров российской армии окончательно расставляет приоритеты в выборе нами целей в стане противника и совершенно открыто и однозначно указывает на его заказчиков, вдохновителей и кураторов. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Сразу после новости о взрыве загодя припаркованного самоката, начиненного килограммом пластичного взрывчатого вещества, в результате чего погибли два наших офицера, западные СМИ синхронно вышли с абсолютно идентичными материалами. Главные тезисы: за убийством стоит СБУ Украины, представитель которой это прямо подтвердил; генерал Кириллов — военный преступник, обвиняемый в многочисленных случаях применения ВС России химического оружия, а следовательно — для Украины он является легитимной целью.С учетом того, что буквально накануне в отношении генерала Кириллова Генпрокуратурой Украины было вынесено заочное обвинение (по другим версиям, объявлено подозрение со стороны СБУ), а до этого на него были наложены персональные санкции рядом западных стран, включая Великобританию и Канаду, вырисовывается очевидная двухходовка: сначала подготавливается инфополе и контекст "справедливого возмездия", а после теракта еще раз усиливается тезис о том, что данное убийство является правильным и оправданным.Таким образом, по замыслу заказчиков убийства, заранее нейтрализуются российские аргументы о нарушении всех международных конвенций в военное время и государственном терроризме со стороны Украины. Кроме того, обнуляются все многочисленные брифинги и заявления Кириллова, разоблачавшие использование именно Украиной запрещенных веществ и видов оружия, в том числе боевое применение ВСУ химического вооружения на Донецком, Харьковском, Херсонском направлениях.Некоторые эксперты придерживаются мнения, что Кириллов — случайная цель, "до которой смогли дотянуться". Но более вероятной представляется версия, согласно которой он стал жертвой теракта целенаправленного, и в этом есть элемент личной мести. Дело в том, что глава РХБЗ ВС России последовательно и документально освещал многочисленные случаи прямого участия западных стран в разработке химического и биологического оружия, активной деятельности на территории Украины американских биолабораторий (включая мощности компании Metabiota, финансируемой сыном президента Байдена Хантером), а также прямое вовлечение в разработку и тестирование биологического оружия со стороны государственного Агентства передовых исследований DARPA, входящего в структуру Минобороны США.Что касается "ушей" заказчиков, то они видны невооруженным глазом. Единственным официальным лицом на Западе, сразу прокомментировавшим убийство Кириллова, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер: "Однозначно, мы не будем оплакивать смерть индивидуума, который активно участвовал в нелегальном вторжении и причинял страдания и смерть жителям Украины". И именно Стармер первым после теракта вбросил тезис о том, что "Украина имеет право на самозащиту против незаконной войны со стороны России".Следует отметить, что данный тезис является логичным продолжением концепции о необходимости "причинения боли" России на ее территории, которая начала раскручиваться еще задолго до СВО, а на фоне ухудшающегося положения Украины на поле боя получила второе дыхание, судя по заголовкам СМИ. Как вещает ВВС, "Убийство русского генерала в Москве — это знак, что эта война реальна и находится очень близко к дому"; Reuters — "Российская война представляет для Украины экзистенциальную угрозу, и поэтому очевидно, что такие точечные убийства являются легитимным инструментом"; CBS — "Возмездие за военные преступления неотвратимо".Издание The New York Times, выполняя задачу превратить террористический акт во что-то оправданное и приемлемое, и вовсе изобрело новый термин: "неконвенциальные действия, дополняющие военные усилия".Но все это не имеет значения, потому что от словесных конструкций террористический акт не перестанет оставаться таковым, а его последствия для исполнителей и заказчиков будут соответствующими.Тридцатого мая 2023 года по зданию Главного управления разведки ВСУ на Рыбальском острове был нанесен удар крылатой ракетой Х-35У, после чего глава ГУР Буданов внезапно пропал с радаров и долгое время не показывался на публике. Специалисты считают, что этот удар был "ответкой" на серию терактов, за которыми стояла эта структура, включая подрыв ракетой самолета с украинскими военнопленными, направленными Россией на родину для обмена. Буданову тогда удалось избежать смерти, но сигнал был послан совершенно четкий.Сейчас ослепленная боязнью быстрой и невыгодной для Украины сделки России с США киевская верхушка с кураторами пошла ва-банк, чтобы сорвать любые шансы на мирные переговоры и еще сильнее втянуть США и НАТО в конфликт. По какой-то причине мощные стратеги тайных операций считают, что Путин при первой возможности бросится в объятия Трампа и согласится на все его предложения.Но реальность состоит в том, что Владимир Путин наши условия уже озвучил, их изменение не обсуждается. Мало того — на фоне стремительного продвижения наших войск сейчас эти условия становятся неактуальными, и мгновенная любовь к Трампу нам сейчас совершенно невыгодна и не нужна. Как отмечало наше руководство, раз Киев отказывается от переговоров, итог СВО будет решаться на земле до нашей полной и окончательной победы.Это означает, что террористическими актами и убийствами Зеленский и его хозяева не добьются никаких своих целей. Добьются (вернее, уже добились) они одного: просроченный украинский диктатор и его шайка с момента взрыва на Рязанском проспекте превратились в законные военные цели — а значит, они рано или поздно найдут свой конец от русского оружия или сдохнут по неизвестным причинам.Вчера зампред Совбеза России Дмитрий Медведев озвучил нашу официальную позицию: "Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины".Вы хотели поиграть с Россией в террор на слабо? Отсчет пошел.

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Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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убийство игорь кириллов киев украина