https://uz.sputniknews.ru/20241218/rossiya-dnr-sela-osvobojdeniye-47164584.html

СВО: российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР

СВО: российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР

Sputnik Узбекистан

Установить контроль над селами удалось благодаря успешным наступательным действиям бойцов "Центра" и "Юга"

2024-12-18T16:33+0500

2024-12-18T16:33+0500

2024-12-18T16:33+0500

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Российские войска заняли села Трудовое и Старые Терны в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Здесь противник потерял до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.Старые Терны под контроль взяли бойцы "Центра". За сутки им также удалось отразить 11 контратак.Противник потерял:

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