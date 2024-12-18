https://uz.sputniknews.ru/20241218/rossiya-dnr-sela-osvobojdeniye-47164584.html
СВО: российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР
СВО: российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР
Sputnik Узбекистан
Установить контроль над селами удалось благодаря успешным наступательным действиям бойцов "Центра" и "Юга"
2024-12-18T16:33+0500
2024-12-18T16:33+0500
2024-12-18T16:33+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
сво
всу
в мире
днр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_0:90:2966:1758_1920x0_80_0_0_a44d26f9e05eec6b8d7bcf7f32e3a0e5.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Российские войска заняли села Трудовое и Старые Терны в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Здесь противник потерял до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.Старые Терны под контроль взяли бойцы "Центра". За сутки им также удалось отразить 11 контратак.Противник потерял:
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f2b6286c9fc0f0ca8bef3573bd2a2ef3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво россия военнослужащие днр
сво россия военнослужащие днр
СВО: российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР
Установить контроль над селами удалось благодаря успешным наступательным действиям бойцов "Центра" и "Юга".
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Российские войска заняли села Трудовое и Старые Терны в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Здесь противник потерял до 350 военнослужащих, бронемашину, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.
Старые Терны под контроль взяли бойцы "Центра". За сутки им также удалось отразить 11 контратак.
боевую бронированную машину "Senator" канадского производства;
два автомобиля; три 152-мм гаубицы "Мста-Б";