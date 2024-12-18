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https://uz.sputniknews.ru/20241218/senat-oliy-majlisa-soberetsya-na-plenarnoe-zasedanie-47154466.html
Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание
Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание
Sputnik Узбекистан
В повестке дня более десяти законов и утверждение ряда постановлений Кенгаша
2024-12-18T10:06+0500
2024-12-18T10:56+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
новый закон
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве очередного пленарного заседания, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Парламентарии рассмотрят законы:В повестке также вопрос об утверждении ряда постановлений Кенгаша Сената Олий Мажлиса.
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сенат олий мажлиса пленарное заседание законы
сенат олий мажлиса пленарное заседание законы

Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание

10:06 18.12.2024 (обновлено: 10:56 18.12.2024)
© Сенат Олий Мажлиса Закон "Об электроэнергетике" одобрен в новой редакции
Закон Об электроэнергетике одобрен в новой редакции - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2024
© Сенат Олий Мажлиса
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В повестке дня более десяти законов и утверждение ряда постановлений Кенгаша.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве очередного пленарного заседания, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
“На заседании принято постановление о созыве 18 декабря 2024 года второго пленарного заседания Сената”, — говорится в сообщении.
Парламентарии рассмотрят законы:
"О Государственном бюджете РУз на 2025 год";
"О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год";
"О внесении изменений в Закон РУз "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год";
"О внесении изменений и дополнения в Налоговый кодекс РУз";
"О космической деятельности";
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим развитием рынка ипотечного кредитования";
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим совершенствованием правовых основ корпоративных отношений";
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с совершенствованием системы обеспечения сейсмической безопасности";
"О внесении изменения в статью 135 Уголовного кодекса РУз в связи с ужесточением мер наказания за преступление торговли людьми";
"О внесении дополнений и изменения в Закон РУз "О государственной пошлине".
В повестке также вопрос об утверждении ряда постановлений Кенгаша Сената Олий Мажлиса.
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