Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание

"О Государственном бюджете РУз на 2025 год"; "О Государственном бюджете РУз на 2025 год";

"О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год"; "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год";

"О внесении изменений в Закон РУз "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год"; "О внесении изменений в Закон РУз "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год";

"О внесении изменений и дополнения в Налоговый кодекс РУз"; "О внесении изменений и дополнения в Налоговый кодекс РУз";

"О космической деятельности"; "О космической деятельности";

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим развитием рынка ипотечного кредитования"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим развитием рынка ипотечного кредитования";

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим совершенствованием правовых основ корпоративных отношений"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим совершенствованием правовых основ корпоративных отношений";

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с совершенствованием системы обеспечения сейсмической безопасности"; "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с совершенствованием системы обеспечения сейсмической безопасности";

"О внесении изменения в статью 135 Уголовного кодекса РУз в связи с ужесточением мер наказания за преступление торговли людьми"; "О внесении изменения в статью 135 Уголовного кодекса РУз в связи с ужесточением мер наказания за преступление торговли людьми";