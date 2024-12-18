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Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2025 год
Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2025 год
Sputnik Узбекистан
Главный финансовый документ страны сохранил социальную направленность расходов
2024-12-18T15:23+0500
2024-12-18T15:23+0500
2024-12-18T15:24+0500
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
новый закон
госбюджет
общество
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на очередном пленарном заседании одобрил закон "О государственном бюджете на 2025 год" с предельным дефицитом в размере 3% ВВП, сообщает пресс-служба верхней палаты.Доходы госбюджета составляют 308,5 трлн сумов, а расходы – 344,8 трлн сумов. Доходы и расходы государственных целевых фондов (без учета межбюджетных трансфертов) планируются в размере 66,4 трлн сумов и 62,8 трлн сумов.Уровень инфляции в 2025 году с учетом экономических условий прогнозируют в пределах 7%.Также главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность: 52% расходов или 177,7 трлн сумов направят на социальную сферу.В расходах Госбюджета на 2025 год предусмотрено 3,6 трлн сумов направить на защиту экологии и природы, на здравоохранение планируют выделить 41,3 трлн сумов, что на 19,8% больше по сравнению с ожидаемым исполнением в этом году. Кроме того, запланировано выделение средств на мероприятия государственного значения, а также на решение актуальных социальных проблем в регионах, улучшение инфраструктуры махаллей.
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узбекистан госбюджет
Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2025 год
15:23 18.12.2024 (обновлено: 15:24 18.12.2024)
Главный финансовый документ страны сохранил социальную направленность расходов.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на очередном пленарном заседании одобрил закон "О государственном бюджете на 2025 год" с предельным дефицитом в размере 3% ВВП, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
"В Законе сформулированы доходы консолидированного бюджета в 2025 году в размере 431,0 трлн сумов, а расходы – 480,5 трлн сумов, исходя из задачи не превышать дефицит консолидированного бюджета более чем на 3% по отношению к ВВП в среднесрочной перспективе."
Доходы госбюджета составляют 308,5 трлн сумов, а расходы – 344,8 трлн сумов. Доходы и расходы государственных целевых фондов (без учета межбюджетных трансфертов) планируются в размере 66,4 трлн сумов и 62,8 трлн сумов.
Уровень инфляции в 2025 году с учетом экономических условий прогнозируют в пределах 7%.
Также главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность: 52% расходов или 177,7 трлн сумов направят на социальную сферу.
В расходах Госбюджета на 2025 год предусмотрено 3,6 трлн сумов направить на защиту экологии и природы, на здравоохранение планируют выделить 41,3 трлн сумов, что на 19,8% больше по сравнению с ожидаемым исполнением в этом году.
Кроме того, запланировано выделение средств на мероприятия государственного значения, а также на решение актуальных социальных проблем в регионах, улучшение инфраструктуры махаллей.