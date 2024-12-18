https://uz.sputniknews.ru/20241218/senat-uzbekistan-odobril-gosbyudjet-47162828.html

Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2025 год

Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2025 год

Sputnik Узбекистан

Главный финансовый документ страны сохранил социальную направленность расходов

2024-12-18T15:23+0500

2024-12-18T15:23+0500

2024-12-18T15:24+0500

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

новый закон

госбюджет

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0e/36863491_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_edb5245ca1158ab4ab2d9f3c14215b4f.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на очередном пленарном заседании одобрил закон "О государственном бюджете на 2025 год" с предельным дефицитом в размере 3% ВВП, сообщает пресс-служба верхней палаты.Доходы госбюджета составляют 308,5 трлн сумов, а расходы – 344,8 трлн сумов. Доходы и расходы государственных целевых фондов (без учета межбюджетных трансфертов) планируются в размере 66,4 трлн сумов и 62,8 трлн сумов.Уровень инфляции в 2025 году с учетом экономических условий прогнозируют в пределах 7%.Также главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность: 52% расходов или 177,7 трлн сумов направят на социальную сферу.В расходах Госбюджета на 2025 год предусмотрено 3,6 трлн сумов направить на защиту экологии и природы, на здравоохранение планируют выделить 41,3 трлн сумов, что на 19,8% больше по сравнению с ожидаемым исполнением в этом году. Кроме того, запланировано выделение средств на мероприятия государственного значения, а также на решение актуальных социальных проблем в регионах, улучшение инфраструктуры махаллей.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан госбюджет