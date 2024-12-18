https://uz.sputniknews.ru/20241218/v-podmoskove-zaderjali-podozrevaemogo-v-ubiystve-kirillova-uzbekistantsa-47158129.html
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Кириллова узбекистанца
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Кириллова узбекистанца
Sputnik Узбекистан
За совершение убийства украинские спецслужбы обещали исполнителю вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд в ЕС. 18.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-18T12:07+0500
2024-12-18T12:07+0500
2024-12-18T12:43+0500
россия
москва
теракт
взрыв
происшествия
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Подмосковье задержали узбекистанца, завербованного украинскими спецслужбами, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.Задержанного доставили к следователю, с ним проводят следственные действия.Выяснилось, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, кадры с которой транслировались в Днепропетровск организаторам терактаПосле получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство.За совершение убийства гражданину Узбекистана украинские спецслужбы обещали вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд в ЕС.Также в федеральной службе безопасности РФ добавили, что по совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание, подчеркнули в ФСБ.В свою очередь, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что исполнителя теракта задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекского ведомства. МИД РУз в настоящее время уточняет информацию и задержанном гражданине республики, сказал собеседник агентства.В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова: он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия.Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
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россия, москва, теракт, взрыв, происшествия, узбекистанец
россия, москва, теракт, взрыв, происшествия, узбекистанец
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Кириллова узбекистанца
12:07 18.12.2024 (обновлено: 12:43 18.12.2024)
За совершение убийства украинские спецслужбы обещали исполнителю вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд в ЕС.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
В Подмосковье задержали узбекистанца, завербованного украинскими спецслужбами, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщает
Центр общественных связей ФСБ РФ.
"Задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов 1970 года рождения и его помощник — майор Поликарпов", — говорится в сообщении.
Задержанного доставили к следователю, с ним проводят следственные действия.
Выяснилось, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, кадры с которой транслировались в Днепропетровск организаторам теракта
После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство.
За совершение убийства гражданину Узбекистана украинские спецслужбы обещали вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд в ЕС.
Также в федеральной службе безопасности РФ добавили, что по совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание, подчеркнули в ФСБ.
В свою очередь, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что исполнителя теракта задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.
"Мои коллеги из ГУУР МВД России и московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ России и следователями СК России менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана. Он задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передан в следственные органы", — написала она в Telegram-канале.
У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекского ведомства.
МИД РУз в настоящее время уточняет информацию и задержанном гражданине республики, сказал собеседник агентства.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова: он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия.
Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.