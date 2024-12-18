https://uz.sputniknews.ru/20241218/v-podmoskove-zaderjali-podozrevaemogo-v-ubiystve-kirillova-uzbekistantsa-47158129.html

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Кириллова узбекистанца

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Кириллова узбекистанца

Sputnik Узбекистан

За совершение убийства украинские спецслужбы обещали исполнителю вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд в ЕС. 18.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-18T12:07+0500

2024-12-18T12:07+0500

2024-12-18T12:43+0500

россия

москва

теракт

взрыв

происшествия

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Подмосковье задержали узбекистанца, завербованного украинскими спецслужбами, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.Задержанного доставили к следователю, с ним проводят следственные действия.Выяснилось, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, кадры с которой транслировались в Днепропетровск организаторам терактаПосле получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство.За совершение убийства гражданину Узбекистана украинские спецслужбы обещали вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд в ЕС.Также в федеральной службе безопасности РФ добавили, что по совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание, подчеркнули в ФСБ.В свою очередь, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что исполнителя теракта задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.У МВД Узбекистана пока нет информации о задержанном за теракт в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекского ведомства. МИД РУз в настоящее время уточняет информацию и задержанном гражданине республики, сказал собеседник агентства.В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова: он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия.Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

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россия, москва, теракт, взрыв, происшествия, узбекистанец