https://uz.sputniknews.ru/20241219/mirziyoev-luchshe-ispolzovat-peredovye-programmy-v-farmatsevtike-i-gotovit-svoi-kadry-47176477.html

Мирзиёев: Лучше использовать передовые программы в фармацевтике и готовить свои кадры

Мирзиёев: Лучше использовать передовые программы в фармацевтике и готовить свои кадры

Sputnik Узбекистан

Глава республики посетил инновационный научно-производственный фармацевтический кластер "Tashkent Pharma Park".

2024-12-19T10:05+0500

2024-12-19T10:05+0500

2024-12-19T10:53+0500

общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

фармацевтика

экспорт

инвестиции

молодежь

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Лучше использовать передовые программы в фармацевтике и готовить своих специалистов, чем платить иностранным и зависеть от них, сказал Шавкат Мирзиёев в ходе посещения инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Tashkent Pharma Park". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Частью кластера станет Фармацевтический технический университет. В нем создадут фармакопейный центр, библиотеку, спорткомплекс, жилье для преподавателей и иностранных специалистов. Здесь будут готовить высококвалифицированные кадры по направлениям промышленной фармации, биомедицины, биохимии, биотехнологии, биофармацевтики и фармацевтической химии. Для этого организуют обучение на основе международных программ, также откроют лаборатории микробиологии, биотехнологии, клеточной биологии, фармакологии и аналитической химии.Выпускникам вуза будут выдавать дипломы международного образца от университетов Ёнсе (Южная Корея), Сандерленда и Де Монфор (Великобритания). Кроме того, налажено научное сотрудничество с университетами Данди, Пусана и Пердью.Университет уже в этом учебном году принял первых студентов.Далее глава республики ознакомился с деятельностью логистического центра "Grand Pharm Logistics Hub" в Зангиатинском районе Ташобласти.Хаб находится на территории инновационного кластера "Tashkent Pharma Park" и занимает площадь 10 гектаров.В рамках проекта стоимостью $40 млн здесь построили трехэтажное административное здание, склады, гостиницу, столовую и общежитие. Создали более 300 рабочих мест.Площадь складских помещений — 50 тыс. квадратных метров. Центр может принимать, хранить и распределять крупные партии фармпродукции в соответствии с международными стандартами. Все процессы полностью цифровизированы.Логистический центр также станет важной поддержкой для других производителей, входящих в кластер "Tashkent Pharma Park". Он предоставляет услуги хранения и экспорта продукции через международную систему SAP. Имеются сертификаты GDP и GSP, лицензии на таможенные склады и международные перевозки.Для соблюдения высоких стандартов качества здесь установили системы охлаждения воздуха, которые обеспечивают стабильную температуру даже во время погрузки грузов. Центр также предоставляет услуги транспортировки более чем 20 грузовыми автомобилями, для которых организованы стоянки и техобслуживание.На сегодняшний день установлены логистические связи с Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Германией, Польшей, Францией, Венгрией, Румынией и Турцией. География сотрудничества продолжает расширяться.Президент поручил ответственным лицам содействовать упрощению процессов хранения и оформления продукции, снижению себестоимости и повышению доступности лекарств.Диалог продолжился уже с руководителями фармпредприятий.Глава республики выдвинул ряд инициатив по локализации производства и расширению экспорта.Кроме того, определено, что на поддержку новых разработок из Инновационного фонда направят 20 млрд сумов в форме грантов. Эти средства предназначены для превращения новых отечественных лекарственных разработок в коммерческие проекты и поддержки стартапов.Срок действия таможенных льгот для местных фармпредприятий, который заканчивается 1 января 2025 года, продлят еще на три года.Речь шла и о том, что отечественные предприятия готовы выпускать препараты по технологии и рецептуре ведущих зарубежных фармкомпаний. Однако для такой кооперации отсутствует необходимая правовая база, каждое такое лекарство необходимо клинически испытывать и регистрировать в качестве нового продукта. На это уходит немало времени. В связи с этим Мирзиёев отметил важность упрощения данного порядка.В целях расширения экспорта расходы предпринимателей на получение сертификатов Управления США по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) и Европейского медицинского агентства (EMA) будут покрываться за счет бюджета.В целом определено, что в фармотрасли сформируют портфель проектов общей стоимостью $1 млрд. Они будут направлены на обеспечение качества самых востребованных лекарств на уровне, не уступающем зарубежным аналогам, усиление конкуренции и повышение доступности цен.

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