https://uz.sputniknews.ru/20241219/v-uzbekistane-kajdyy-chetverg-budet-dnem-fizkultury-i-sporta-47185786.html

В Узбекистане каждый четверг будет днем физкультуры и спорта — постановление президента

В Узбекистане каждый четверг будет днем физкультуры и спорта — постановление президента

Sputnik Узбекистан

В соответствии с документом в республике со следующего года организуют школы спортивного мастерства

2024-12-19T15:15+0500

2024-12-19T15:15+0500

2024-12-19T15:15+0500

спорт

узбекистан

президент узбекистана

постановление

молодежь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47180119_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_f6f41580bc256a0e46ff34f7ab95a36c.jpg

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Узбекистане каждый четверг станет днем физкультуры и спорта. Это определено в соответствующем постановлении президента, направленном на создание дополнительных условий для регулярных спортивных занятий молодежи, сообщает Минюст.Начиная с 2025/2026 учебного года:С 2025/2026 учебного года деятельность государственных специализированных школ-интернатов по олимпийским и национальным видам спорта в регионах организуют в новом порядке:Кроме того, в профессиональных училищах не станут взимать оплату с родителей для частичного покрытия расходов на обеспечение питанием учащихся.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, узбекистан, президент узбекистана, постановление, молодежь