https://uz.sputniknews.ru/20241220/eaes-kitay-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-v-tamojennoy-sfere-47226083.html

ЕАЭС и Китай обсудили перспективы сотрудничества в таможенной сфере

ЕАЭС и Китай обсудили перспективы сотрудничества в таможенной сфере

Sputnik Узбекистан

Доля Китая в поставках товаров на территорию стран ЕАЭС в 2024 году составила около 45%.

2024-12-20T18:28+0500

2024-12-20T18:28+0500

2024-12-20T18:28+0500

еаэс

китай

таможня

еэк

транзит

транспортный коридор

цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась рабочая встреча министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова с таможенным советником посольства КНР в РФ Чжоу Вэньи, сообщает пресс-служба Коллегии.Стороны обсудили вопросы налаживания информационного обмена, развития цифровой таможни, внедрения современных технологий.Особое внимание уделили интеллектуальной таможне, применению навигационных пломб и механизма "единого окна".Речь также шла о перспективах развития таможенной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик, бесшовного транзита в рамках сотрудничества ЕАЭС и Китая.Рассмотрены возможные подходы к выявлению причин и минимизации расхождений статистических данных в торговле.Участники встречи подтвердили взаимное стремление к расширению обмена опытом, проведению совместных обучающих мероприятий и семинаров с участием представителей ЕЭК, таможенных служб государств-членов ЕАЭС и Главного таможенного управления КНР.Стороны договорились проработать проведение в первом квартале 2025 года заседания Подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, а также развитие контактов в других форматах.

https://uz.sputniknews.ru/20241201/v-eaes-zapustili-pilotnyy-proekt-46895309.html

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