ЕАЭС и Китай обсудили перспективы сотрудничества в таможенной сфере
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF/
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Доля Китая в поставках товаров на территорию стран ЕАЭС в 2024 году составила около 45%.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась рабочая встреча министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова с таможенным советником посольства КНР в РФ Чжоу Вэньи, сообщает пресс-служба Коллегии.
Стороны обсудили вопросы налаживания информационного обмена, развития цифровой таможни, внедрения современных технологий.
Особое внимание уделили интеллектуальной таможне, применению навигационных пломб и механизма "единого окна".
Речь также шла о перспективах развития таможенной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик, бесшовного транзита в рамках сотрудничества ЕАЭС и Китая.
© ЕЭК ЕАЭС-Китай: обсуждены перспективы сотрудничества в таможенной сфере
ЕАЭС-Китай: обсуждены перспективы сотрудничества в таможенной сфере
© ЕЭК
Рассмотрены возможные подходы к выявлению причин и минимизации расхождений статистических данных в торговле.
"Использование новых цифровых технологий на основе современной нормативно-правовой базы позволит существенно упростить процедуры торговли, обеспечить бесшовное перемещение товаров по транзитным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках продвижения китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом", — подчеркнул Руслан Давыдов в ходе беседы с китайскими коллегами.
Участники встречи подтвердили взаимное стремление к расширению обмена опытом, проведению совместных обучающих мероприятий и семинаров с участием представителей ЕЭК, таможенных служб государств-членов ЕАЭС и Главного таможенного управления КНР.
"Китай является важнейшим торговым партнером стран ЕАЭС. Выстраивание конструктивного взаимовыгодного сотрудничества между Союзом и Китаем представляет приоритетный интерес для Евразийской экономической комиссии", — отметил Руслан Давыдов.
Стороны договорились проработать проведение в первом квартале 2025 года заседания Подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, а также развитие контактов в других форматах.