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https://uz.sputniknews.ru/20241220/eaes-kitay-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-v-tamojennoy-sfere-47226083.html
ЕАЭС и Китай обсудили перспективы сотрудничества в таможенной сфере
ЕАЭС и Китай обсудили перспективы сотрудничества в таможенной сфере
Sputnik Узбекистан
Доля Китая в поставках товаров на территорию стран ЕАЭС в 2024 году составила около 45%.
2024-12-20T18:28+0500
2024-12-20T18:28+0500
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китай
таможня
еэк
транзит
транспортный коридор
цифровые технологии
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась рабочая встреча министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова с таможенным советником посольства КНР в РФ Чжоу Вэньи, сообщает пресс-служба Коллегии.Стороны обсудили вопросы налаживания информационного обмена, развития цифровой таможни, внедрения современных технологий.Особое внимание уделили интеллектуальной таможне, применению навигационных пломб и механизма "единого окна".Речь также шла о перспективах развития таможенной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик, бесшовного транзита в рамках сотрудничества ЕАЭС и Китая.Рассмотрены возможные подходы к выявлению причин и минимизации расхождений статистических данных в торговле.Участники встречи подтвердили взаимное стремление к расширению обмена опытом, проведению совместных обучающих мероприятий и семинаров с участием представителей ЕЭК, таможенных служб государств-членов ЕАЭС и Главного таможенного управления КНР.Стороны договорились проработать проведение в первом квартале 2025 года заседания Подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, а также развитие контактов в других форматах.
https://uz.sputniknews.ru/20241201/v-eaes-zapustili-pilotnyy-proekt-46895309.html
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кнр еаэс таможня сотрудничество еэк цифровые технологии
кнр еаэс таможня сотрудничество еэк цифровые технологии

ЕАЭС и Китай обсудили перспективы сотрудничества в таможенной сфере

18:28 20.12.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF / Перейти в фотобанкТаможенный пост
Таможенный пост - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
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Доля Китая в поставках товаров на территорию стран ЕАЭС в 2024 году составила около 45%.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась рабочая встреча министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова с таможенным советником посольства КНР в РФ Чжоу Вэньи, сообщает пресс-служба Коллегии.
Стороны обсудили вопросы налаживания информационного обмена, развития цифровой таможни, внедрения современных технологий.
Особое внимание уделили интеллектуальной таможне, применению навигационных пломб и механизма "единого окна".
Речь также шла о перспективах развития таможенной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик, бесшовного транзита в рамках сотрудничества ЕАЭС и Китая.
© ЕЭК ЕАЭС-Китай: обсуждены перспективы сотрудничества в таможенной сфере
ЕАЭС-Китай: обсуждены перспективы сотрудничества в таможенной сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
ЕАЭС-Китай: обсуждены перспективы сотрудничества в таможенной сфере
© ЕЭК
Рассмотрены возможные подходы к выявлению причин и минимизации расхождений статистических данных в торговле.

"Использование новых цифровых технологий на основе современной нормативно-правовой базы позволит существенно упростить процедуры торговли, обеспечить бесшовное перемещение товаров по транзитным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках продвижения китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом", — подчеркнул Руслан Давыдов в ходе беседы с китайскими коллегами.

Участники встречи подтвердили взаимное стремление к расширению обмена опытом, проведению совместных обучающих мероприятий и семинаров с участием представителей ЕЭК, таможенных служб государств-членов ЕАЭС и Главного таможенного управления КНР.

"Китай является важнейшим торговым партнером стран ЕАЭС. Выстраивание конструктивного взаимовыгодного сотрудничества между Союзом и Китаем представляет приоритетный интерес для Евразийской экономической комиссии", — отметил Руслан Давыдов.

Стороны договорились проработать проведение в первом квартале 2025 года заседания Подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, а также развитие контактов в других форматах.
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