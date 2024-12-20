https://uz.sputniknews.ru/20241220/novyy-posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-kyrgyzstana--47219486.html
Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Кыргызстана
Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Кыргызстана
Sputnik Узбекистан
Кыргызский лидер поздравил нового посла с началом дипломатической миссии, отметив высокий уровень межгосударственных отношений между двумя республиками, которые демонстрируют устойчивую динамику развития в различных сферах.
2024-12-20T15:43+0500
2024-12-20T15:43+0500
2024-12-20T16:25+0500
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял нового посла Узбекистана Саидикрама Ниязходжаева, который вручил главе республики верительные грамоты, сообщает ИА "Дунё".Кыргызский лидер поздравил Саидикрама Ниязходжаева с началом дипломатической миссии, отметив высокий уровень межгосударственных отношений между двумя республиками, которые демонстрируют устойчивую динамику развития в различных сферах.Садыр Жапаров выразил уверенность в реализации всех достигнутых в ходе его государственного визита в Узбекистан летом этого года договоренностей, в том числе об учреждении Высшего Межгосударственного совета, который будет способствовать дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.В контексте экономического сотрудничества президент Кыргызстана отметил рост объемов взаимной торговли, расширение номенклатуры товаров и укрепление экспортно-импортных связей. Подчеркнул важность создания совместных предприятий и реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики и транспорта.В свою очередь посол передал слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Он подчеркнул, что государственный визит Жапарова в Узбекистан открыл новую страницу в истории сотрудничества двух стран. Посол отметил, что по итогам встреч на высшем уровне поставлены задачи по доведению взаимного товарооборота до $2 млрд, а также совместной реализации инвестиционных проектов по линии энергетики, транспорта, туризма и регионального сотрудничества.Ниязходжаев заверил главу Кыргызстана в том, что приложит все усилия для реализации договоренностей глав двух государств, а также будет активно работать над стратегическими инициативами, направленными на благо двух стран и народов.До назначения в Бишкек он с 2018 года работал чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Казахстане. В августе 2024 года за проделанную работу и значительный вклад в укрепление двусторонних отношений указом Президента Казахстана он был награжден орденом "Достык" II степени.Ему 59 лет. Окончил Ташкентский политехнический институт. До назначения в 2015 году заместителем министра иностранных дел Узбекистана занимал ответственные посты в аппарате президента, правительственных структурах, в том числе был заместителем государственного советника, заместителем министра экономики.Саидикрам Ниязходжаев сменил Хуршида Мирзахидова, в 2020–2024 годы возглавлявшего дипломатическую миссию в Бишкеке.
https://uz.sputniknews.ru/20241214/novyy-posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-glave-turkmenistana-47100109.html
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верительные грамоты узбекистан мирзиёев кыргызстан посол ниязходжаев
верительные грамоты узбекистан мирзиёев кыргызстан посол ниязходжаев
Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Кыргызстана
15:43 20.12.2024 (обновлено: 16:25 20.12.2024)
Кыргызский лидер отметил высокий уровень межгосударственных отношений между двумя республиками.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял нового посла Узбекистана Саидикрама Ниязходжаева, который вручил главе республики верительные грамоты, сообщает ИА "Дунё".
Кыргызский лидер поздравил Саидикрама Ниязходжаева с началом дипломатической миссии, отметив высокий уровень межгосударственных отношений между двумя республиками, которые демонстрируют устойчивую динамику развития в различных сферах.
Садыр Жапаров выразил уверенность в реализации всех достигнутых в ходе его государственного визита в Узбекистан летом этого года договоренностей, в том числе об учреждении Высшего Межгосударственного совета, который будет способствовать дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.
В контексте экономического сотрудничества президент Кыргызстана отметил рост объемов взаимной торговли, расширение номенклатуры товаров и укрепление экспортно-импортных связей. Подчеркнул важность создания совместных предприятий и реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики и транспорта.
В свою очередь посол передал слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Он подчеркнул, что государственный визит Жапарова в Узбекистан открыл новую страницу в истории сотрудничества двух стран. Посол отметил, что по итогам встреч на высшем уровне поставлены задачи по доведению взаимного товарооборота до $2 млрд, а также совместной реализации инвестиционных проектов по линии энергетики, транспорта, туризма и регионального сотрудничества.
Ниязходжаев заверил главу Кыргызстана в том, что приложит все усилия для реализации договоренностей глав двух государств, а также будет активно работать над стратегическими инициативами, направленными на благо двух стран и народов.
До назначения в Бишкек он с 2018 года работал чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Казахстане. В августе 2024 года за проделанную работу и значительный вклад в укрепление двусторонних отношений указом Президента Казахстана он был награжден орденом "Достык" II степени.
Ему 59 лет. Окончил Ташкентский политехнический институт. До назначения в 2015 году заместителем министра иностранных дел Узбекистана занимал ответственные посты в аппарате президента, правительственных структурах, в том числе был заместителем государственного советника, заместителем министра экономики.
Саидикрам Ниязходжаев сменил Хуршида Мирзахидова, в 2020–2024 годы возглавлявшего дипломатическую миссию в Бишкеке.