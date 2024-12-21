https://uz.sputniknews.ru/20241221/auktsion-mestorojdeniya-uzbekistan-soveschaniye-mirziyoyev-47228094.html

На аукцион выставят 400 месторождений в Узбекистане - главное из совещания Мирзиёева

На аукцион выставят 400 месторождений в Узбекистане - главное из совещания Мирзиёева

Sputnik Узбекистан

Процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию почти завершен, поэтому в стране также отменяют льготы, противоречащие правилам ВТО.

2024-12-21T10:33+0500

2024-12-21T10:33+0500

2024-12-21T11:25+0500

президент узбекистана

видеоселекторное совещание

совещание

бизнес

аукцион

льготы

налоговые льготы

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/15/47228893_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_375c3d22de8a6b04a47ceceafbb2f5ea.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. На публичные торги в 2025 году выставят 400 новых месторождений в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента страны. Шавкат Мирзиёев на встрече с активными предпринимателями РУз в формате видеоселекторного совещания отметил, что в республике порядка тысячи месторождений с запасами более 100 видов минерального сырья. На аукцион крупными лотами до 50 га также выставят земли, высвобождаемые из-под хлопка и зерновых. Профессиональные инвесторы там создадут промышленные плантации, а на участках до 20 соток - цеха шоковой заморозки, сортировки и упаковки. В уходящем году бизнес приобрел 3 тысячи объектов госсобственности и 4 тысячи га земли на 11,5 трлн сумов. В 2025 году предпринимателям предложат еще 4,5 тысячи зданий и 6 тысяч га земли.Особое внимание на президент Узбекистана уделил вопросам кредитования, инвестиций и льгот для бизнесменов. За 2024 год общий объем выданных кредитов достиг 275 трлн сумов. В 2025 году показатель превысит 300 трлн сумов. Доля кредитования малого бизнеса увеличится на 12% и достигнет 120 трлн сумов.Для этого банки привлекут $6 млрд из внешних источников без госгарантий. Не изменятся основные налоговые ставки. С 1 января 2025 года госсобственность и землю будут продавать/сдавать в аренду без НДС, отменят акцизный налог на мобильную связь и двойное начисление налога на сельхоз земли за чертой города. Издательства тоже на 5 лет перестанут платить налог на прибыль.Преференции для резидентов IT-парка продлят до 2040 года. Льготы для частных школ, детских садов и иностранных специалистов будут действовать до 2030 года.Дополнительные льготы для бизнеса: В следующем году ВВП планируют увеличить до $120 млрд, экспорт – до $30 млрд, а объем инвестиций – до более чем $42 млрд.Процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию почти завершен, поэтому в стране также отменяют льготы, противоречащие правилам ВТО.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бизнес аукцион земли предприниматель узбекистан шавкат мирзиёев совещание вто