https://uz.sputniknews.ru/20241221/auktsion-mestorojdeniya-uzbekistan-soveschaniye-mirziyoyev-47228094.html
На аукцион выставят 400 месторождений в Узбекистане - главное из совещания Мирзиёева
На аукцион выставят 400 месторождений в Узбекистане - главное из совещания Мирзиёева
Sputnik Узбекистан
Процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию почти завершен, поэтому в стране также отменяют льготы, противоречащие правилам ВТО.
2024-12-21T10:33+0500
2024-12-21T10:33+0500
2024-12-21T11:25+0500
президент узбекистана
видеоселекторное совещание
совещание
бизнес
аукцион
льготы
налоговые льготы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. На публичные торги в 2025 году выставят 400 новых месторождений в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента страны. Шавкат Мирзиёев на встрече с активными предпринимателями РУз в формате видеоселекторного совещания отметил, что в республике порядка тысячи месторождений с запасами более 100 видов минерального сырья. На аукцион крупными лотами до 50 га также выставят земли, высвобождаемые из-под хлопка и зерновых. Профессиональные инвесторы там создадут промышленные плантации, а на участках до 20 соток - цеха шоковой заморозки, сортировки и упаковки. В уходящем году бизнес приобрел 3 тысячи объектов госсобственности и 4 тысячи га земли на 11,5 трлн сумов. В 2025 году предпринимателям предложат еще 4,5 тысячи зданий и 6 тысяч га земли.Особое внимание на президент Узбекистана уделил вопросам кредитования, инвестиций и льгот для бизнесменов. За 2024 год общий объем выданных кредитов достиг 275 трлн сумов. В 2025 году показатель превысит 300 трлн сумов. Доля кредитования малого бизнеса увеличится на 12% и достигнет 120 трлн сумов.Для этого банки привлекут $6 млрд из внешних источников без госгарантий. Не изменятся основные налоговые ставки. С 1 января 2025 года госсобственность и землю будут продавать/сдавать в аренду без НДС, отменят акцизный налог на мобильную связь и двойное начисление налога на сельхоз земли за чертой города. Издательства тоже на 5 лет перестанут платить налог на прибыль.Преференции для резидентов IT-парка продлят до 2040 года. Льготы для частных школ, детских садов и иностранных специалистов будут действовать до 2030 года.Дополнительные льготы для бизнеса: В следующем году ВВП планируют увеличить до $120 млрд, экспорт – до $30 млрд, а объем инвестиций – до более чем $42 млрд.Процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию почти завершен, поэтому в стране также отменяют льготы, противоречащие правилам ВТО.
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бизнес аукцион земли предприниматель узбекистан шавкат мирзиёев совещание вто
бизнес аукцион земли предприниматель узбекистан шавкат мирзиёев совещание вто
На аукцион выставят 400 месторождений в Узбекистане - главное из совещания Мирзиёева
10:33 21.12.2024 (обновлено: 11:25 21.12.2024)
С молотка также могут уйти земли из-под хлопка и зерновых.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
На публичные торги в 2025 году выставят 400 новых месторождений в Узбекистане, сообщает
пресс-служба президента страны.
Шавкат Мирзиёев на встрече с активными предпринимателями РУз в формате видеоселекторного совещания отметил, что в республике порядка тысячи месторождений с запасами более 100 видов минерального сырья.
На аукцион крупными лотами до 50 га также выставят земли, высвобождаемые из-под хлопка и зерновых. Профессиональные инвесторы там создадут промышленные плантации, а на участках до 20 соток - цеха шоковой заморозки, сортировки и упаковки.
В уходящем году бизнес приобрел 3 тысячи объектов госсобственности и 4 тысячи га земли на 11,5 трлн сумов. В 2025 году предпринимателям предложат еще 4,5 тысячи зданий и 6 тысяч га земли.
Особое внимание на президент Узбекистана уделил вопросам кредитования, инвестиций и льгот для бизнесменов.
За 2024 год общий объем выданных кредитов достиг 275 трлн сумов. В 2025 году показатель превысит 300 трлн сумов. Доля кредитования малого бизнеса увеличится на 12% и достигнет 120 трлн сумов.
Для этого банки привлекут $6 млрд из внешних источников без госгарантий.
Не изменятся основные налоговые ставки. С 1 января 2025 года госсобственность и землю будут продавать/сдавать в аренду без НДС, отменят акцизный налог на мобильную связь и двойное начисление налога на сельхоз земли за чертой города. Издательства тоже на 5 лет перестанут платить налог на прибыль.
Преференции для резидентов IT-парка продлят до 2040 года. Льготы для частных школ, детских садов и иностранных специалистов будут действовать до 2030 года.
Дополнительные льготы для бизнеса:
- для предприятий текстильной и кожевенной отрасли ставка налога на прибыль и подоходный налог составит всего 1% (при условии, если компании выплачивают сотрудникам зарплату не менее 2,5 млн сумов и у которых не менее 15% работников из малообеспеченных семей);
- разрешат беспошлинный ввоз лабораторного оборудования и технологических установок для научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров (R&D).
В следующем году ВВП планируют увеличить до $120 млрд, экспорт – до $30 млрд, а объем инвестиций – до более чем $42 млрд.
Процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию почти завершен, поэтому в стране также отменяют льготы, противоречащие правилам ВТО.