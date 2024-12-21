https://uz.sputniknews.ru/20241221/uzbekistan-cyprus-biznes-assotsiatsiya-47232072.html

Узбекистан и Кипр создали совместную бизнес-ассоциацию

Узбекистан и Кипр создали совместную бизнес-ассоциацию

Sputnik Узбекистан

Учредительный документ одобрили на встрече посла Узбекистана с президентом Торгово-промышленной палаты Кипра.

2024-12-21T16:48+0500

2024-12-21T16:48+0500

2024-12-21T16:48+0500

узбекистан

кипр

бизнес

ассоциация

политика

внешняя политика

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Республика Узбекистан и Республика Кипр создали совместную бизнес-ассоциацию "Кипр – Узбекистан", сообщает ИА "Дунё". Учредительный документ организации одобрили на встрече посла Узбекистана Абата Файзуллаева с президентом Торгово-промышленной палаты Кипра Ставросом Ставроу.Организация поспособствует наращиванию сотрудничества двух государств в экономике, финансах, торговле и туризме, а также будет продвигать интересы бизнес-сообществ Узбекистана и Кипра. В ходе визита посла Узбекистана в Республику Кипр прошло первое учредительное собрание бизнес-ассоциации "Кипр – Узбекистан". В мероприятии приняли участие представители ТПП Кипра и компании-учредители ассоциации.К слову, Кипр входит в десятку стран с самой высокой долей иностранных инвестиций в Узбекистане. В 2023 году Кипр инвестировал в экономику Узбекистана порядка $535 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20241115/biznesmeny-omana-gotovyatsya-biznes-forum-uzbekistan-46641025.html

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