https://uz.sputniknews.ru/20241221/uzbekistan-cyprus-biznes-assotsiatsiya-47232072.html
Узбекистан и Кипр создали совместную бизнес-ассоциацию
Узбекистан и Кипр создали совместную бизнес-ассоциацию
Sputnik Узбекистан
Учредительный документ одобрили на встрече посла Узбекистана с президентом Торгово-промышленной палаты Кипра.
2024-12-21T16:48+0500
2024-12-21T16:48+0500
2024-12-21T16:48+0500
узбекистан
кипр
бизнес
ассоциация
политика
внешняя политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/15/47231909_53:0:1116:598_1920x0_80_0_0_b3388e82206ad4847fd22064b6b6b7ed.jpg
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Республика Узбекистан и Республика Кипр создали совместную бизнес-ассоциацию "Кипр – Узбекистан", сообщает ИА "Дунё". Учредительный документ организации одобрили на встрече посла Узбекистана Абата Файзуллаева с президентом Торгово-промышленной палаты Кипра Ставросом Ставроу.Организация поспособствует наращиванию сотрудничества двух государств в экономике, финансах, торговле и туризме, а также будет продвигать интересы бизнес-сообществ Узбекистана и Кипра. В ходе визита посла Узбекистана в Республику Кипр прошло первое учредительное собрание бизнес-ассоциации "Кипр – Узбекистан". В мероприятии приняли участие представители ТПП Кипра и компании-учредители ассоциации.К слову, Кипр входит в десятку стран с самой высокой долей иностранных инвестиций в Узбекистане. В 2023 году Кипр инвестировал в экономику Узбекистана порядка $535 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20241115/biznesmeny-omana-gotovyatsya-biznes-forum-uzbekistan-46641025.html
узбекистан
кипр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/15/47231909_186:0:983:598_1920x0_80_0_0_36aa46ae8803aa4e1f5b2044b3fc7845.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бизнес ассоциация узбекистан кипр тпп торговля
бизнес ассоциация узбекистан кипр тпп торговля
Узбекистан и Кипр создали совместную бизнес-ассоциацию
Она поможет странам развить двусторонние отношения в разных сферах.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Республика Узбекистан и Республика Кипр создали совместную бизнес-ассоциацию "Кипр – Узбекистан", сообщает
ИА "Дунё".
Учредительный документ организации одобрили на встрече посла Узбекистана Абата Файзуллаева с президентом Торгово-промышленной палаты Кипра Ставросом Ставроу.
Организация поспособствует наращиванию сотрудничества двух государств в экономике, финансах, торговле и туризме, а также будет продвигать интересы бизнес-сообществ Узбекистана и Кипра.
"Существует высокий потенциал сотрудничества в сфере взаимной торговли и инвестиций. В связи с этим мы рады реализовать идею создания бизнес-ассоциации "Кипр – Узбекистан" в сотрудничестве с Посольством Узбекистана", - отметил на встрече Ставрос Ставроу.
В ходе визита посла Узбекистана в Республику Кипр прошло первое учредительное собрание бизнес-ассоциации "Кипр – Узбекистан". В мероприятии приняли участие представители ТПП Кипра и компании-учредители ассоциации.
К слову, Кипр входит в десятку стран с самой высокой долей иностранных инвестиций в Узбекистане. В 2023 году Кипр инвестировал в экономику Узбекистана порядка $535 млн.