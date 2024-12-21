https://uz.sputniknews.ru/20241221/uzbekistan-laboratoriya-poliklinika-medicine-47231395.html
В 3-х регионах РУз откроют централизованные лаборатории для поликлиник
В 3-х регионах РУз откроют централизованные лаборатории для поликлиник
Sputnik Узбекистан
Новый проект повысит качество и эффективность медико-лабораторных услуг в стране.
2024-12-21T15:37+0500
2024-12-21T15:37+0500
2024-12-21T15:37+0500
узбекистан
лаборатория
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общество
здоровье
поликлиника
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Узбекистане появятся централизованные лаборатории для оказания медико-лабораторных услуг поликлиникам, сообщает Минздрав РУз.С 1 января 2025 года проект запустят в пилотном режиме. Первые такие учреждения откроют в городе Нукусе Республики Каракалпакстан, Баяутском районе Сырдарьинской области и Яшнабадском районе города Ташкента.Лаборанты из 3-х выбранных регионов уже проходят обучение и совершенствуют навыки работы на новейшем современном лабораторном оборудовании. Занятия проводят опытные специалисты в Ташкентском городском медицинском консультативно-диагностическом центре. Для сбора биоматериалов в поликлиниках этих регионов откроют пункты приема. Оттуда на спецтранспорте их доставят в централизованные лаборатории. После исследований лаборатории передадут результаты анализов поликлиникам в электронной форме. Пациент получит все данные автоматически в своей электронной медкарте.
https://uz.sputniknews.ru/20241220/pakistanskaya-kompaniya-planiruet-otkryt-meditsinskiy-kolledj-bolnitsu-v-uzbekistane-47223593.html
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узбекистан медицина лаборатория анализ поликлиника
узбекистан медицина лаборатория анализ поликлиника
В 3-х регионах РУз откроют централизованные лаборатории для поликлиник
Проект повысит качество и эффективность медико-лабораторных услуг в стране.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
В Узбекистане появятся централизованные лаборатории для оказания медико-лабораторных услуг поликлиникам, сообщает
Минздрав РУз.
С 1 января 2025 года проект запустят в пилотном режиме. Первые такие учреждения откроют в городе Нукусе Республики Каракалпакстан, Баяутском районе Сырдарьинской области и Яшнабадском районе города Ташкента.
"Бывают случаи, когда врачи специализированного центра с недоверием смотрят на результаты анализов, выполненных в поликлинике, и направляют пациента для сдачи повторных анализов в другую лабораторию. Этот новый проект реализуется именно для того, чтобы избежать подобных хлопот и чрезмерных расходов, а также предоставить удобства пациентам", - говорится в сообщении.
Лаборанты из 3-х выбранных регионов уже проходят обучение и совершенствуют навыки работы на новейшем современном лабораторном оборудовании. Занятия проводят опытные специалисты в Ташкентском городском медицинском консультативно-диагностическом центре.
Для сбора биоматериалов в поликлиниках этих регионов откроют пункты приема. Оттуда на спецтранспорте их доставят в централизованные лаборатории.
После исследований лаборатории передадут результаты анализов поликлиникам в электронной форме. Пациент получит все данные автоматически в своей электронной медкарте.