https://uz.sputniknews.ru/20241221/uzbekistan-laboratoriya-poliklinika-medicine-47231395.html

В 3-х регионах РУз откроют централизованные лаборатории для поликлиник

В 3-х регионах РУз откроют централизованные лаборатории для поликлиник

Sputnik Узбекистан

Новый проект повысит качество и эффективность медико-лабораторных услуг в стране.

2024-12-21T15:37+0500

2024-12-21T15:37+0500

2024-12-21T15:37+0500

узбекистан

лаборатория

медицина

общество

здоровье

поликлиника

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Узбекистане появятся централизованные лаборатории для оказания медико-лабораторных услуг поликлиникам, сообщает Минздрав РУз.С 1 января 2025 года проект запустят в пилотном режиме. Первые такие учреждения откроют в городе Нукусе Республики Каракалпакстан, Баяутском районе Сырдарьинской области и Яшнабадском районе города Ташкента.Лаборанты из 3-х выбранных регионов уже проходят обучение и совершенствуют навыки работы на новейшем современном лабораторном оборудовании. Занятия проводят опытные специалисты в Ташкентском городском медицинском консультативно-диагностическом центре. Для сбора биоматериалов в поликлиниках этих регионов откроют пункты приема. Оттуда на спецтранспорте их доставят в централизованные лаборатории. После исследований лаборатории передадут результаты анализов поликлиникам в электронной форме. Пациент получит все данные автоматически в своей электронной медкарте.

https://uz.sputniknews.ru/20241220/pakistanskaya-kompaniya-planiruet-otkryt-meditsinskiy-kolledj-bolnitsu-v-uzbekistane-47223593.html

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