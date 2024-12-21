https://uz.sputniknews.ru/20241221/zagolovki-tashkent-master-klass-sputnikpro-47229680.html
Как писать заголовки: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Как писать заголовки: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте в здании УзГУМЯ прошел мастер-класс "Как придумать интересные и увлекательные заголовки для современных медиа".
2024-12-21T12:09+0500
2024-12-21T12:09+0500
2024-12-21T12:09+0500
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Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO, а спикером выступил советник медиагруппы "Россия сегодня", заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ Олег Дмитриев. Он рассказал о видах заголовков, их особенностях, а также о правилах написания лида.Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков. По словам Дмитриева, прежде чем писать новости, нужно понимать портрет читателя, для которого вы их публикуете.Также спикер подчеркнул, что для успешной работы с заголовками важно учитывать обстоятельства и не бояться экспериментов.Кроме того, Дмитриев отметил важность обоснованности интриги в заголовке и способности удивить читателя.Он также напомнил, что ошибки в заголовках не говорят о плохой работе журналиста.Что касается лида, Дмитриев выделил основные ошибки при его написании: повтор заголовка, избыток абстрактных слов и отсутствие интриги.Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, где студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации от эксперта. Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
https://uz.sputniknews.ru/20241030/kak-sozdaetsya-infografika-tashkent-master-klass-sputnikpro-46393687.html
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журналистика заголовок мастер-класс sputnikpro образование ташкент
журналистика заголовок мастер-класс sputnikpro образование ташкент
Как писать заголовки: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Эксклюзив
В Ташкенте в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Как придумать интересные и увлекательные заголовки для современных медиа".
Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO, а спикером выступил советник медиагруппы "Россия сегодня", заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ Олег Дмитриев. Он рассказал о видах заголовков, их особенностях, а также о правилах написания лида.
Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.
По словам Дмитриева, прежде чем писать новости, нужно понимать портрет читателя, для которого вы их публикуете.
"Чем лучше вы нарисуете портрет читателя, тем проще вам будет работать", — сказал он.
Также спикер подчеркнул, что для успешной работы с заголовками важно учитывать обстоятельства и не бояться экспериментов.
"Играйте с языком и ассоциациями, но помните: если события печальные, то лучше не креативить", — добавил он.
Кроме того, Дмитриев отметил важность обоснованности интриги в заголовке и способности удивить читателя.
"У меня есть коллеги, которые говорят, что в заголовке должна быть интрига. А я отвечаю: не всегда. Например, "Метеоролог рассказал о прогнозе погоды на воскресенье". Я говорю: плохой заголовок, а они говорят: нет, хороший, потому что на него кликнут. Интрига нужна только тогда, когда есть чем интриговать. Если интриги нет, не стоит ее выдумывать", — объяснил эксперт.
Он также напомнил, что ошибки в заголовках не говорят о плохой работе журналиста.
"Если заголовок плохой, это не значит, что журналист плохой. В новостной текучке ошибок не избежать. Я и сам их совершал", — уточнил спикер.
Что касается лида, Дмитриев выделил основные ошибки при его написании: повтор заголовка, избыток абстрактных слов и отсутствие интриги.
"При написании лида советую объяснить заголовок и затем переходить к первой фразе материала", — подытожил он.
Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, где студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации от эксперта.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.