https://uz.sputniknews.ru/20241221/zagolovki-tashkent-master-klass-sputnikpro-47229680.html

Как писать заголовки: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Как писать заголовки: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте в здании УзГУМЯ прошел мастер-класс "Как придумать интересные и увлекательные заголовки для современных медиа".

2024-12-21T12:09+0500

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Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO, а спикером выступил советник медиагруппы "Россия сегодня", заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ Олег Дмитриев. Он рассказал о видах заголовков, их особенностях, а также о правилах написания лида.Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков. По словам Дмитриева, прежде чем писать новости, нужно понимать портрет читателя, для которого вы их публикуете.Также спикер подчеркнул, что для успешной работы с заголовками важно учитывать обстоятельства и не бояться экспериментов.Кроме того, Дмитриев отметил важность обоснованности интриги в заголовке и способности удивить читателя.Он также напомнил, что ошибки в заголовках не говорят о плохой работе журналиста.Что касается лида, Дмитриев выделил основные ошибки при его написании: повтор заголовка, избыток абстрактных слов и отсутствие интриги.Встреча завершилась сессией вопросов и ответов, где студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации от эксперта. Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

https://uz.sputniknews.ru/20241030/kak-sozdaetsya-infografika-tashkent-master-klass-sputnikpro-46393687.html

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