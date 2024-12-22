https://uz.sputniknews.ru/20241222/uzbekistan-i-kazaxstan-budut-vmeste-borotsya-s-feykami-47238325.html

Узбекистан и Казахстан будут вместе бороться с фейками

Узбекистан и Казахстан будут вместе бороться с фейками

Sputnik Узбекистан

Стороны подписали План взаимодействия в информационной сфере на 2025 год.

2024-12-22T17:10+0500

2024-12-22T17:10+0500

2024-12-22T17:10+0500

узбекистан

казахстан

фейки

борьба

информационная безопасность

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан и Казахстан будут вместе бороться с фейками, сообщает Минкультуры РК.План включает организацию обмена медиаконтентом, проведение тренингов и семинаров для СМИ, повышение квалификации пресс-секретарей, поддержку молодых журналистов и совместную борьбу с дезинформацией.Стороны договорились организовать пресс-туры для представителей СМИ для обмена опытом между Узбекистаном и Казахстаном.

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