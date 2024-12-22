Узбекистан и Казахстан будут вместе бороться с фейками
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© Sputnik / Владимир Трефилов/
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Стороны подписали План взаимодействия в информационной сфере на 2025 год.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан и Казахстан будут вместе бороться с фейками, сообщает Минкультуры РК.
“В Ташкенте состоялась встреча представителей Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан. По итогам встречи стороны подписали План взаимодействия в информационной сфере на 2025 год”, — говорится в сообщении.
План включает организацию обмена медиаконтентом, проведение тренингов и семинаров для СМИ, повышение квалификации пресс-секретарей, поддержку молодых журналистов и совместную борьбу с дезинформацией.
© Министерство культуры и информации Республики КазахстанКазахстан и Узбекистан усилят сотрудничество по противодействию дезинформации и фейковым новостям
Казахстан и Узбекистан усилят сотрудничество по противодействию дезинформации и фейковым новостям
© Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Стороны договорились организовать пресс-туры для представителей СМИ для обмена опытом между Узбекистаном и Казахстаном.