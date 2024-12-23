https://uz.sputniknews.ru/20241223/made-in-uzbekistan-v-kazaxstan-yarmarka-47241184.html

"Made in Uzbekistan": что представляют на ярмарке в Казахстане

"Made in Uzbekistan": что представляют на ярмарке в Казахстане

Sputnik Узбекистан

В экспозиции — продукция свыше пятидесяти компаний из разных регионов республики и Каракалпакстана

2024-12-23T11:00+0500

2024-12-23T11:00+0500

2024-12-23T11:00+0500

узбекистан

казахстан

ярмарка

экономика

торговля

продукция

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В казахстанском Актау с 22 по 25 декабря проходит ярмарка "Made in Uzbekistan", сообщает пресс-служба ТПП.Организованная при содействии Торгово-промышленной палаты Узбекистана, она призвана продемонстрировать экспортный потенциал республики, обеспечить доступность для населения качественных товаров и установить новые деловые связи между предпринимателями двух стран.Участники — более 50 компаний из Каракалпакстана, Хорезмской, Самаркандской, Андижанской, Ташкентской областей и Ташкента представляют продукцию пищевой, текстильной, ремесленной, кожевенной, электротехнической и строительной промышленности.Ярмарка способствует популяризации узбекской продукции, демонстрации ее конкурентоспособности, а также укреплению торгово-экономического сотрудничества с казахскими партнерами.

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