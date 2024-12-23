https://uz.sputniknews.ru/20241223/v-kazaxstane-budut-remontirovat-samolety-iz-tsentralnoy-azii-47250274.html
В Казахстане будут ремонтировать самолеты из Центральной Азии
В Казахстане будут ремонтировать самолеты из Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Центр техобслуживания на территории аэропорта Актау будет оказывать услуги гражданским и военным самолетам. 23.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-23T15:40+0500
2024-12-23T15:40+0500
2024-12-23T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Самолеты из России и стран Центральной Азии будут ремонтировать в Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на заседании Правительственного часа в Мажилисе.По его словам, на территории аэропорта Актау появится центр технического обслуживания и ремонта самолетов. Он будет оказывать услуги гражданским и военным воздушным судам. В том числе 411 пассажирским ВС гражданской авиации: Казахстана, России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.Аэропорт Актау — один из перспективных мультимодальных авиационных хабов. Основное его преимущество — доступность для всех видов транспорта и близость к Европе: всего 3 часа полета. В результате реализации этих мер грузоперевозочная мощность аэропорта увеличится до 200 тыс. тонн в год, а годовой оборот составит 520 млрд тенге ($988 млн).
казахстан
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в мире, казахстан, центральная азия, россия, ремонт, самолет, аэропорт, актау
в мире, казахстан, центральная азия, россия, ремонт, самолет, аэропорт, актау
В Казахстане будут ремонтировать самолеты из Центральной Азии
Центр техобслуживания на территории аэропорта Актау будет оказывать услуги гражданским и военным самолетам.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Самолеты из России и стран Центральной Азии будут ремонтировать в Актау. Об этом сообщил
министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на заседании Правительственного часа в Мажилисе.
По его словам, на территории аэропорта Актау появится центр технического обслуживания и ремонта самолетов. Он будет оказывать услуги гражданским и военным воздушным судам. В том числе 411 пассажирским ВС гражданской авиации: Казахстана, России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Аэропорт Актау — один из перспективных мультимодальных авиационных хабов. Основное его преимущество — доступность для всех видов транспорта и близость к Европе: всего 3 часа полета.
В результате реализации этих мер грузоперевозочная мощность аэропорта увеличится до 200 тыс. тонн в год, а годовой оборот составит 520 млрд тенге ($988 млн).