https://uz.sputniknews.ru/20241223/v-kazaxstane-budut-remontirovat-samolety-iz-tsentralnoy-azii-47250274.html

В Казахстане будут ремонтировать самолеты из Центральной Азии

В Казахстане будут ремонтировать самолеты из Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

Центр техобслуживания на территории аэропорта Актау будет оказывать услуги гражданским и военным самолетам. 23.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-23T15:40+0500

2024-12-23T15:40+0500

2024-12-23T15:40+0500

в мире

казахстан

центральная азия

россия

ремонт

самолет

аэропорт

актау

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/17/47246986_0:140:1200:815_1920x0_80_0_0_9f8fa9206e39682bb8b1584bf54b21e5.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Самолеты из России и стран Центральной Азии будут ремонтировать в Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на заседании Правительственного часа в Мажилисе.По его словам, на территории аэропорта Актау появится центр технического обслуживания и ремонта самолетов. Он будет оказывать услуги гражданским и военным воздушным судам. В том числе 411 пассажирским ВС гражданской авиации: Казахстана, России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.Аэропорт Актау — один из перспективных мультимодальных авиационных хабов. Основное его преимущество — доступность для всех видов транспорта и близость к Европе: всего 3 часа полета. В результате реализации этих мер грузоперевозочная мощность аэропорта увеличится до 200 тыс. тонн в год, а годовой оборот составит 520 млрд тенге ($988 млн).

казахстан

центральная азия

россия

актау

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире, казахстан, центральная азия, россия, ремонт, самолет, аэропорт, актау