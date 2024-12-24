https://uz.sputniknews.ru/20241224/mirziyoev-posetit-rossiyu-47264806.html
Мирзиёев посетит Россию — цель визита
Мирзиёев посетит Россию — цель визита
Sputnik Узбекистан
Глава республики примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя
2024-12-24T09:39+0500
2024-12-24T09:39+0500
2024-12-24T09:48+0500
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя. В повестке дня саммитов — вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках этих многосторонних объединений. Участники подведут основные итоги совместной работы и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в следующем году.
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мирзиёев россия снг
Мирзиёев посетит Россию — цель визита
09:39 24.12.2024 (обновлено: 09:48 24.12.2024)
Глава республики примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС, которые пройдут 25-26 декабря", — говорится в сообщении.
Глава республики примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
В повестке дня саммитов — вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках этих многосторонних объединений. Участники подведут основные итоги совместной работы и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в следующем году.