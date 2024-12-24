https://uz.sputniknews.ru/20241224/mirziyoev-posetit-rossiyu-47264806.html

Мирзиёев посетит Россию — цель визита

Мирзиёев посетит Россию — цель визита

Sputnik Узбекистан

Глава республики примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя

2024-12-24T09:39+0500

2024-12-24T09:39+0500

2024-12-24T09:48+0500

снг

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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шавкат мирзиёев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя. В повестке дня саммитов — вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках этих многосторонних объединений. Участники подведут основные итоги совместной работы и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в следующем году.

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