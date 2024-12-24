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https://uz.sputniknews.ru/20241224/mirziyoev-pozvonil-alievu--o-chem-govorili-lidery-47275749.html
Мирзиёев позвонил Алиеву — о чем говорили лидеры
Мирзиёев позвонил Алиеву — о чем говорили лидеры
Sputnik Узбекистан
Главе Азербайджана 24 декабря исполнилось 63 года
2024-12-24T12:46+0500
2024-12-24T12:56+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
телефонный разговор
поздравление
день рождения
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев позвонил своему азербайджанскому коллеге, сообщает пресс-служба президента Азербайджана. Мирзиёев поздравил Алиева с днем рождения, пожелав ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Главе Азербайджана 24 декабря исполнилось 63 года.Азербайджанский лидер поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.Главы двух государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес.
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мирзиёев алиев телефонный разговор
мирзиёев алиев телефонный разговор

Мирзиёев позвонил Алиеву — о чем говорили лидеры

12:46 24.12.2024 (обновлено: 12:56 24.12.2024)
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2024
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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Главе Азербайджана 24 декабря исполнилось 63 года.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев позвонил своему азербайджанскому коллеге, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
"24 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву", — говорится в сообщении.
Мирзиёев поздравил Алиева с днем рождения, пожелав ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Главе Азербайджана 24 декабря исполнилось 63 года.
Азербайджанский лидер поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
"В ходе телефонного разговора был отмечен вклад взаимных визитов на высоком уровне и регулярных контактов в развитие двусторонних отношений, подчеркнуто, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в этом году сыграл особую роль в деле дальнейшего укрепления сотрудничества. Было отмечено, что подписанный в ходе этого визита Договор о союзнических отношениях продемонстрировал, что двусторонние отношения находятся на пике", — говорится в сообщении.
Главы двух государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес.
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