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https://uz.sputniknews.ru/20241224/nalogoviki-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-o-sodeystvii-v-podgotovke-kadrov-47282627.html
Налоговики Узбекистана и России договорились о содействии в подготовке кадров
Налоговики Узбекистана и России договорились о содействии в подготовке кадров
Sputnik Узбекистан
Стороны также обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровой маркировкой товаров, и определили основные направления работы на следующий год
2024-12-24T18:15+0500
2024-12-24T18:15+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
соглашение
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана и Федеральная налоговая служба России подписали соглашение об оказании технического содействия в реализации обучающих программ.Подписи под документом поставили председатель Налогового комитета РУз Шерзод Кудбиев и глава ФНС РФ Даниил Егоров.В свою очередь председатель Налогового комитета РУз Шерзод Кудбиев выразил благодарность российской стороне за сотрудничество.Также стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровой маркировкой товаров, и определили основные направления работы на будущий год."Участники встречи подчеркнули важность создания дополнительных удобств для налогоплательщиков, задействованных в обороте маркированной продукции. Приоритетной задачей остается совершенствование системы прослеживаемости товаров, что позволит повысить прозрачность рынка и эффективность контроля", — говорится в сообщении.
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узбекистан россия налоговики подготовка кадров
узбекистан россия налоговики подготовка кадров

Налоговики Узбекистана и России договорились о содействии в подготовке кадров

18:15 24.12.2024
© ФНС РоссииГлавы налоговых администраций России и Узбекистана подписали соглашение об оказании технического содействия в реализации обучающих программ
Главы налоговых администраций России и Узбекистана подписали соглашение об оказании технического содействия в реализации обучающих программ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2024
© ФНС России
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Стороны также обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровой маркировкой товаров, определили основные направления работы на следующий год.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана и Федеральная налоговая служба России подписали соглашение об оказании технического содействия в реализации обучающих программ.
"Руководители Налогового комитета Республики Узбекистан и Федеральной налоговой службы России подписали соглашение об оказании технического содействия в реализации обучающих программ по методологии налогообложения и налоговому администрированию", — говорится в сообщении.
Подписи под документом поставили председатель Налогового комитета РУз Шерзод Кудбиев и глава ФНС РФ Даниил Егоров.
"Нам есть чему поучиться у узбекских коллег. Я в этом году был там, видел, что сделали. Считаю, что в нашем сотрудничестве большое значение должно быть уделено обратной связи по обучению. Мы должны помогать друг другу становиться лучше и эффективнее", — подчеркнул Егоров.
В свою очередь председатель Налогового комитета РУз Шерзод Кудбиев выразил благодарность российской стороне за сотрудничество.
"Хочу поблагодарить вашу команду за проделанную работу. Уверен, что подписанные сегодня документы будут работать во благо наших стран, наших служб. Такое объединение позволит повысить потенциал налоговых органов наших государств", — отметил он.
Также стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровой маркировкой товаров, и определили основные направления работы на будущий год.
"Участники встречи подчеркнули важность создания дополнительных удобств для налогоплательщиков, задействованных в обороте маркированной продукции. Приоритетной задачей остается совершенствование системы прослеживаемости товаров, что позволит повысить прозрачность рынка и эффективность контроля", — говорится в сообщении.
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