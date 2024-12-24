https://uz.sputniknews.ru/20241224/nalogoviki-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-o-sodeystvii-v-podgotovke-kadrov-47282627.html

Налоговики Узбекистана и России договорились о содействии в подготовке кадров

Налоговики Узбекистана и России договорились о содействии в подготовке кадров

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровой маркировкой товаров, и определили основные направления работы на следующий год

2024-12-24T18:15+0500

2024-12-24T18:15+0500

2024-12-24T18:15+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

соглашение

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана и Федеральная налоговая служба России подписали соглашение об оказании технического содействия в реализации обучающих программ.Подписи под документом поставили председатель Налогового комитета РУз Шерзод Кудбиев и глава ФНС РФ Даниил Егоров.В свою очередь председатель Налогового комитета РУз Шерзод Кудбиев выразил благодарность российской стороне за сотрудничество.Также стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровой маркировкой товаров, и определили основные направления работы на будущий год."Участники встречи подчеркнули важность создания дополнительных удобств для налогоплательщиков, задействованных в обороте маркированной продукции. Приоритетной задачей остается совершенствование системы прослеживаемости товаров, что позволит повысить прозрачность рынка и эффективность контроля", — говорится в сообщении.

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