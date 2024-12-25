https://uz.sputniknews.ru/20241225/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-alievu-i-putinu-v-svyazi-s-aviakatastrofoy-v-aktau-47307094.html

Мирзиёев направил соболезнования Алиеву и Путину в связи с авиакатастрофой в Актау

Мирзиёев направил соболезнования Алиеву и Путину в связи с авиакатастрофой в Актау

Sputnik Узбекистан

В Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту рухнувшего воздушного судна находились граждане России и Казахстана

2024-12-25T16:20+0500

2024-12-25T16:20+0500

2024-12-25T16:20+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

азербайджан

россия

ильхам алиев

владимир путин

крушение самолета

соболезнования

казахстан

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой на западе Казахстана, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Глава республики передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, добавил Асадов.Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек.

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Sputnik Узбекистан

крушение самолета казахстан актау