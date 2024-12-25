https://uz.sputniknews.ru/20241225/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-alievu-i-putinu-v-svyazi-s-aviakatastrofoy-v-aktau-47307094.html
Мирзиёев направил соболезнования Алиеву и Путину в связи с авиакатастрофой в Актау
Мирзиёев направил соболезнования Алиеву и Путину в связи с авиакатастрофой в Актау
Sputnik Узбекистан
В Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту рухнувшего воздушного судна находились граждане России и Казахстана
2024-12-25T16:20+0500
2024-12-25T16:20+0500
2024-12-25T16:20+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
азербайджан
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ильхам алиев
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крушение самолета
соболезнования
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой на западе Казахстана, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Глава республики передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, добавил Асадов.Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек.
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крушение самолета казахстан актау
крушение самолета казахстан актау
Мирзиёев направил соболезнования Алиеву и Путину в связи с авиакатастрофой в Актау
В Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту рухнувшего воздушного судна находились граждане России и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой на западе Казахстана, сообщает
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
"Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау Казахстана", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Асадова.
Глава республики передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, добавил Асадов.
Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек.