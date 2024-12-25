https://uz.sputniknews.ru/20241225/neformalnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-sng-putin-47308480.html

Неформальная встреча глав государств СНГ: что заявил Путин

Неформальная встреча глав государств СНГ: что заявил Путин

Sputnik Узбекистан

Глава РФ принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ, организованном в Ленинградской области

2024-12-25T18:00+0500

2024-12-25T18:00+0500

2024-12-25T18:02+0500

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ подвел итоги российского председательства в Содружестве в 2024 году.Глава РФ отметил, что в истекший период основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества, на обеспечение эффективной деятельности его исполнительных органов.Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур.В этом контексте президент отметил, что товарооборот России с участниками СНГ по данным за январь – октябрь прибавил 10,6% и составил немного больше, чем $93 млрд. Заметно улучшились и макроэкономические показатели стран.Также он подчеркнул, что расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные системы, платежные системы и расчетные инструменты.Другие заявления ПутинаГлава РФ также акцентировал внимание на том, что в странах Содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг наших народов, народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали победу в Великой Отечественной войне. В следующем году будет праздноваться знаковый юбилей — 80-я годовщина Победы, и в СНГ этот год провозглашен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году."Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", — сказал он.

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