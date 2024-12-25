Неформальная встреча глав государств СНГ: что заявил Путин
18:00 25.12.2024 (обновлено: 18:02 25.12.2024)
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкНеформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Глава РФ принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ, организованном в Ленинградской области.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ подвел итоги российского председательства в Содружестве в 2024 году.
Глава РФ отметил, что в истекший период основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества, на обеспечение эффективной деятельности его исполнительных органов.
Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур.
В этом контексте президент отметил, что товарооборот России с участниками СНГ по данным за январь – октябрь прибавил 10,6% и составил немного больше, чем $93 млрд. Заметно улучшились и макроэкономические показатели стран.
"Так, по итогам 2024 года, рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на уровне 4,7 процента — это выше общемировых. За 10 месяцев промышленное производство уже увеличилось на 4,3 процента. Объем грузоперевозок — на 7,4 процента, оборот розничной торговли — на 7,7 процента", — сказал Путин.
Также он подчеркнул, что расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные системы, платежные системы и расчетные инструменты.
"Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками Содружества превышает 85 процентов. Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств. Все это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешней конъюнктуры", — отметил глава РФ.
Другие заявления Путина
Постоянно пополняется договорно-правовая база Содружества. В текущем году вступили в силу соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, о пресечении легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, договор об учреждении международной организации по русскому языку, а также ряд других важных договоренностей о партнерстве в сфере электроэнергетики, экологии и юстиции.
Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком. Отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств. В августе – сентябре в Узбекистане успешно прошли учения СНГ "Восток-Антитеррор – 2024". Принята программа сотрудничества в области дерадикализации.
В 2024 году в рамках СНГ был осуществлен ряд перспективных проектов в образовании, культуре, туризме, молодежной политике.
Можно было бы поддержать предложение о создании при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров наших стран, а для наиболее значимых волонтерских проектов ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.
Расширяются спортивные обмены, на регулярной основе проводятся турниры самого разного уровня, появляются и развиваются новые форматы соревнований, в том числе сочетающие традиционные дисциплины и новые технологии, и это действительно востребовано в условиях политизации данной сферы.
Важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам, при этом все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН.
Глава РФ также акцентировал внимание на том, что в странах Содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг наших народов, народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали победу в Великой Отечественной войне. В следующем году будет праздноваться знаковый юбилей — 80-я годовщина Победы, и в СНГ этот год провозглашен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.
Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году.
"Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", — сказал он.