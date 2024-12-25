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https://uz.sputniknews.ru/20241225/nizhny-novgorod-student-uzbekistan-vuz-russia-47286353.html
В Нижнем Новгороде стало больше студентов из Узбекистана
В Нижнем Новгороде стало больше студентов из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Вузы Узбекистана и Нижегородской области активно наращивают сотрудничество.
2024-12-25T11:50+0500
2024-12-25T11:50+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Число студентов из Узбекистана в нижегородских вузах увеличилось почти в 2 раза, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Об этом рассказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева на встрече с журналистами из Узбекистана.По ее словам, в настоящее время нижегородские вузы насчитывают порядка семи тысяч иностранных студентов из 110 стран мира, более двух тысяч из которых — узбекистанцы.Между вузами Узбекистана и Нижегородской области подписано 40 соглашений.Некоторые высшие учебные заведения сотрудничают по программе двух дипломов: среди них Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) и Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского. Студенты обучаются по программам специалитета и ординатуры. После они получают два диплома — российский и узбекский.В числе партнеров ПИМУ 7 вузов РУз: Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ), Самаркандский государственный медицинский университет (СГМУ), Каршинский государственный университет (КГУ), Андижанский государственный медицинский институт (АГМИ), а также Термезский, Ургенчский и Чирчикский филиалы Ташкентской медицинской академии (ФТМА). В этом учебном году более 1,5 тыс. узбекистанцев участвуют в образовательных программах вуза, из них на очное обучение в ПИМУ приехали 498 человек.Кроме того, ПИМУ разработал для студентов первый в мире электронный медицинский атлас. Уникальное обучающее веб-приложение для медиков на данный момент содержит порядка 10 тыс. медицинских изображений, 8 тыс. диагнозов и свыше 2-х тыс. различных врачебный кейсов, отобранных экспертами. Приобрести разработку может любой желающий университет из любой страны.ННГУ в свою очередь также сотрудничает с 8-ю вузами Узбекистана, среди которых Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ), Самаркандский государственный университет (СГУ), Каршинский государственный университет (КГУ), Бухарский инженерно-технический институт (БИТИ), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз), Ферганский государственный университет (ФГУ), а также Ташкентский институт информационных технологий имени аль Хорезми (ТУИТ) и его Ургенчский филиал.Как отмечает ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов, всего в вузе обучается 28 тыс. студентов, более 160 из них — узбекистанцы. Успешно работает программа двух дипломов с Ташкентским юридическим университетом.ННГУ также планирует с Самаркандским государственным университетом открыть магистратуру по биомедицине по формату 1+1.Студенты начнут учиться в Самарканде, а в Нижний Новгород приедут на практику.Помимо этого, университет приглашает Узбекистан к сотрудничеству в плане исследований и науки.
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узбекистан нижний новгород вуз студент поступление диплом сотрудничество юриспруденция медицина нижегородская область
узбекистан нижний новгород вуз студент поступление диплом сотрудничество юриспруденция медицина нижегородская область

В Нижнем Новгороде стало больше студентов из Узбекистана

11:50 25.12.2024
© SputnikСтудент ПИМУ практикует навыки на медицинском фантоме
Студент ПИМУ практикует навыки на медицинском фантоме - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2024
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Мария Красовская - Sputnik Узбекистан
Мария Красовская
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Эксклюзив
Вузы Узбекистана и Нижегородской области активно наращивают сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Число студентов из Узбекистана в нижегородских вузах увеличилось почти в 2 раза, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом рассказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева на встрече с журналистами из Узбекистана.
© SputnikВстреча журналистов из Узбекистана с министром международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольгой Гусевой
Встреча журналистов из Узбекистана с министром международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольгой Гусевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2024
Встреча журналистов из Узбекистана с министром международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольгой Гусевой
© Sputnik
По ее словам, в настоящее время нижегородские вузы насчитывают порядка семи тысяч иностранных студентов из 110 стран мира, более двух тысяч из которых — узбекистанцы.
Между вузами Узбекистана и Нижегородской области подписано 40 соглашений.
Некоторые высшие учебные заведения сотрудничают по программе двух дипломов: среди них Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) и Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского. Студенты обучаются по программам специалитета и ординатуры. После они получают два диплома — российский и узбекский.
В числе партнеров ПИМУ 7 вузов РУз: Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ), Самаркандский государственный медицинский университет (СГМУ), Каршинский государственный университет (КГУ), Андижанский государственный медицинский институт (АГМИ), а также Термезский, Ургенчский и Чирчикский филиалы Ташкентской медицинской академии (ФТМА). В этом учебном году более 1,5 тыс. узбекистанцев участвуют в образовательных программах вуза, из них на очное обучение в ПИМУ приехали 498 человек.
© SputnikПИМУ
ПИМУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2024
ПИМУ
© Sputnik
Кроме того, ПИМУ разработал для студентов первый в мире электронный медицинский атлас. Уникальное обучающее веб-приложение для медиков на данный момент содержит порядка 10 тыс. медицинских изображений, 8 тыс. диагнозов и свыше 2-х тыс. различных врачебный кейсов, отобранных экспертами. Приобрести разработку может любой желающий университет из любой страны.
© Sputnik
Медицинский атлас ПИМУ - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik
© Sputnik
Медицинский атлас ПИМУ - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik
© Sputnik
Медицинский атлас ПИМУ - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik
© Sputnik
Медицинский атлас ПИМУ - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik
1/4
© Sputnik
2/4
© Sputnik
3/4
© Sputnik
4/4
© Sputnik
ННГУ в свою очередь также сотрудничает с 8-ю вузами Узбекистана, среди которых Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ), Самаркандский государственный университет (СГУ), Каршинский государственный университет (КГУ), Бухарский инженерно-технический институт (БИТИ), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз), Ферганский государственный университет (ФГУ), а также Ташкентский институт информационных технологий имени аль Хорезми (ТУИТ) и его Ургенчский филиал.
Как отмечает ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов, всего в вузе обучается 28 тыс. студентов, более 160 из них — узбекистанцы. Успешно работает программа двух дипломов с Ташкентским юридическим университетом.
© Sputnik
Пресс-конференция с журналистами из Узбекистана в ННГУ - Sputnik Узбекистан
1/2
© Sputnik
© Sputnik
Узбекистанские студенты в ННГУ - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik
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© Sputnik
2/2
© Sputnik
ННГУ также планирует с Самаркандским государственным университетом открыть магистратуру по биомедицине по формату 1+1.

"Стороны подписали договор. Программу могут открыть уже со следующего учебного года", — рассказал начальник управления международного сотрудничества ННГУ Константин Кемаев.

Студенты начнут учиться в Самарканде, а в Нижний Новгород приедут на практику.
Помимо этого, университет приглашает Узбекистан к сотрудничеству в плане исследований и науки.
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