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Новогоднее меню: как сделать полезным основное блюдо
Новогоднее меню: как сделать полезным основное блюдо
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказала о способах приготовления продуктов, которые сделают новогодний стол более здоровым.
2024-12-25T22:05+0500
2024-12-25T22:05+0500
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Как приготовить основное горячее новогоднее блюдо, чтобы не испытывать тяжесть в желудке, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Ольга Панова.Если поставить для себя цель сделать новогодний стол не только вкусным, но и полезным, то надо забыть о жирном мясе, предупредила специалист.По ее словам, еще более здоровым новогодний стол будет, если сделать основным блюдом рыбу.При этом она напомнила, что любые соусы на основе свежих сливок, тяжелого масла, жирное, жареное в новогоднюю ночь могут вызвать тяжесть в желудке и тем самым омрачить встречу Нового года.
https://uz.sputniknews.ru/20241223/pochemu-poyavlyaetsya-oznob-bez-temperatury-i-kak-ego-lechit-47248238.html
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новый год меню диетолог
новый год меню диетолог

Новогоднее меню: как сделать полезным основное блюдо

22:05 25.12.2024
© © Радио SputnikСтейк из лосося
Стейк из лосося - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2024
© © Радио Sputnik
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Диетолог рассказала о способах приготовления продуктов, которые сделают новогодний стол более здоровым.
Как приготовить основное горячее новогоднее блюдо, чтобы не испытывать тяжесть в желудке, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Ольга Панова.
Если поставить для себя цель сделать новогодний стол не только вкусным, но и полезным, то надо забыть о жирном мясе, предупредила специалист.

"Для новогоднего суперполезного стола нужно выбирать грудку индейки, которую можно замечательно сделать стейком, например, с гороховым пюре. А если туда добавить еще микрозелень, то это будет очень красиво. Или же отдать предпочтение курице, или нежирной телятине. Сейчас везде продается крольчатина — это диетическое мясо. Кролика можно сделать очень вкусно в таджине с морковью и сметаной, особенно, если вы горячий таджин поставите на стол и откроете только перед тем, как сядете есть, получится эффектная подача. В качестве гарнира рекомендую запекать, тушить или готовить на пару овощи. Можно, например, сделать гратен из кабачка или картофеля — это очень красиво и очень аппетитно смотрится как гарнир", — пояснила Панова.

По ее словам, еще более здоровым новогодний стол будет, если сделать основным блюдом рыбу.

"Рыба будет красиво смотреться, если ее запечь целиком, а потом украсить. Также красиво будет смотреться рыба, если приготовить ее на пару, полить лимончиком, положить зеленушечку внутрь, сверху украсить ромбиками моркови и красиво выложить яйцо. Либо тот же самый судачек, филе по-польски, тоже будет очень вкусно, красиво и полезно", — сказала диетолог.

При этом она напомнила, что любые соусы на основе свежих сливок, тяжелого масла, жирное, жареное в новогоднюю ночь могут вызвать тяжесть в желудке и тем самым омрачить встречу Нового года.
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