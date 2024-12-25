Новогоднее меню: как сделать полезным основное блюдо

"Для новогоднего суперполезного стола нужно выбирать грудку индейки, которую можно замечательно сделать стейком, например, с гороховым пюре. А если туда добавить еще микрозелень, то это будет очень красиво. Или же отдать предпочтение курице, или нежирной телятине. Сейчас везде продается крольчатина — это диетическое мясо. Кролика можно сделать очень вкусно в таджине с морковью и сметаной, особенно, если вы горячий таджин поставите на стол и откроете только перед тем, как сядете есть, получится эффектная подача. В качестве гарнира рекомендую запекать, тушить или готовить на пару овощи. Можно, например, сделать гратен из кабачка или картофеля — это очень красиво и очень аппетитно смотрится как гарнир", — пояснила Панова.