Беглов: Над проектом в Ташкенте работают лучшие градостроители Петербурга

"Вам принадлежала инициатива назвать улицу в честь нашего города. Вы сказали об этом на одной из встреч с президентом России. Впоследствии эта идея трансформировалась в целый квартал. Благодарю вас от имени всех петербуржцев. Для нас это очень почетно и ответственно. Над проектом работают лучшие специалисты Петербурга в области градостроительства. К возведению квартала планируем привлечь ведущие строительные компании города. Построим его по нашему петербургскому стандарту. Уверен, он будет одним из самых красивых в Ташкенте и очень комфортным для жителей", — сказал Беглов.