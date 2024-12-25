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Беглов: Над проектом в Ташкенте работают лучшие градостроители Петербурга
Беглов: Над проектом в Ташкенте работают лучшие градостроители Петербурга
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Губернатор Северной столицы РФ пообещал Мирзиёеву построить квартал в Новом Ташкенте "по петербургскому стандарту"
2024-12-25T10:45+0500
2024-12-25T10:45+0500
2024-12-25T10:45+0500
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строительство
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, что "именной" квартал города в Новом Ташкенте построят "по петербургскому стандарту" с привлечением лучших специалистов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Беглов во вторник встретил в аэропорту "Пулково" Мирзиёева, прибывшего в Санкт-Петербург по приглашению российского коллеги Владимира Путина для участия в неформальном саммите СНГ, и коротко побеседовал с ним в здании аэропорта.Он также отметил, что деловое сообщество Северной столицы РФ заинтересовано в дальнейшем расширении и укреплении двусторонних связей с Узбекистаном. Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. 25-26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
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новый ташкент квартал петербург градостроители
новый ташкент квартал петербург градостроители
Беглов: Над проектом в Ташкенте работают лучшие градостроители Петербурга
Губернатор Северной столицы РФ пообещал Мирзиёеву построить квартал в Новом Ташкенте "по петербургскому стандарту".
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, что "именной" квартал города в Новом Ташкенте построят "по петербургскому стандарту" с привлечением лучших специалистов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Беглов во вторник встретил в аэропорту "Пулково" Мирзиёева, прибывшего в Санкт-Петербург по приглашению российского коллеги Владимира Путина для участия в неформальном саммите СНГ, и коротко побеседовал с ним в здании аэропорта.
"Вам принадлежала инициатива назвать улицу в честь нашего города. Вы сказали об этом на одной из встреч с президентом России. Впоследствии эта идея трансформировалась в целый квартал. Благодарю вас от имени всех петербуржцев. Для нас это очень почетно и ответственно. Над проектом работают лучшие специалисты Петербурга в области градостроительства. К возведению квартала планируем привлечь ведущие строительные компании города. Построим его по нашему петербургскому стандарту. Уверен, он будет одним из самых красивых в Ташкенте и очень комфортным для жителей", — сказал Беглов.
Он также отметил, что деловое сообщество Северной столицы РФ заинтересовано в дальнейшем расширении и укреплении двусторонних связей с Узбекистаном.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. 25-26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.