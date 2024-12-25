https://uz.sputniknews.ru/20241225/v-kazaxstane-razbilsya-passajirskiy-samolet-letevshiy-iz-baku-v-groznyy-47303796.html
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный — есть выжившие
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный — есть выжившие
Sputnik Узбекистан
Причиной крушения воздушного судна стало столкновение самолета со стаей птиц
2024-12-25T13:31+0500
2024-12-25T13:31+0500
2024-12-25T16:11+0500
в мире
происшествия
казахстан
азербайджан
крушение самолета
актау
грозный
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана, сообщило МЧС Казахстана.Самолет из Баку из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.По предварительной информации, борт столкнулся со стаей птиц.В Актау на место крушения самолета прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения потушили пожар.На борту упавшего в Казахстане самолета находились 69 человек, из них пять членов экипажа.Тридцать два человека выжили, это не итоговая цифра, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. В больницу доставлены 29 пострадавших, из них трое детей. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
казахстан
актау
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казахстан самолет крушение
казахстан самолет крушение
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный — есть выжившие
13:31 25.12.2024 (обновлено: 16:11 25.12.2024)
Причиной крушения стало столкновение воздушного судна со стаей птиц.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана, сообщило МЧС Казахстана.
Самолет из Баку из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.
По предварительной информации, борт столкнулся со стаей птиц.
В Актау на место крушения самолета прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения потушили пожар.
На борту упавшего в Казахстане самолета находились 69 человек, из них пять членов экипажа.
Тридцать два человека выжили, это не итоговая цифра, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
В больницу доставлены 29 пострадавших, из них трое детей.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".