https://uz.sputniknews.ru/20241225/v-kazaxstane-razbilsya-passajirskiy-samolet-letevshiy-iz-baku-v-groznyy-47303796.html

В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный — есть выжившие

В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный — есть выжившие

Sputnik Узбекистан

Причиной крушения воздушного судна стало столкновение самолета со стаей птиц

2024-12-25T13:31+0500

2024-12-25T13:31+0500

2024-12-25T16:11+0500

в мире

происшествия

казахстан

азербайджан

крушение самолета

актау

грозный

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана, сообщило МЧС Казахстана.Самолет из Баку из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.По предварительной информации, борт столкнулся со стаей птиц.В Актау на место крушения самолета прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения потушили пожар.На борту упавшего в Казахстане самолета находились 69 человек, из них пять членов экипажа.Тридцать два человека выжили, это не итоговая цифра, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. В больницу доставлены 29 пострадавших, из них трое детей. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

казахстан

актау

грозный

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казахстан самолет крушение