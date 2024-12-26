https://uz.sputniknews.ru/20241226/mid-uzbekistana-otreagiroval-na-aviakatastrofu-v-kazaxstane-47313036.html

МИД Узбекистана отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

МИД Узбекистана отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В результате погибли 38 человек

2024-12-26T12:10+0500

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2024-12-26T13:12+0500

узбекистан

мид узбекистана

бахтиер саидов

соболезнования

авиакатастрофа

казахстан

происшествия

крушение самолета

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов от имени внешнеполитического ведомства республики выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, которое произошло накануне.Также Саидов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Глубокую скорбь в связи с катастрофой самолета AZAL, которая унесла жизни многих людей, включая граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и РФ, выразил и Генсек ООН Антониу Гутерриш.Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту по данным авиакомпании находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.В Азербайджане создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии и объявлен однодневный траур.Тела 38 погибших в результате крушения лайнера авиакомпании "Azerbaijan Airlines" под Актау доставлены в центр судмедэкспертизы, опознаны семь человек.Психологи Центра медицины катастроф оказывают помощь родственникам погибших, прибывшим в Актау.Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау.В свою очередь власти Казахстана после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау намерены усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ, заявил премьер-министр республики Олжас Бектенов.

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