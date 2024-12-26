https://uz.sputniknews.ru/20241226/mid-uzbekistana-otreagiroval-na-aviakatastrofu-v-kazaxstane-47313036.html
МИД Узбекистана отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане
МИД Узбекистана отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане
Sputnik Узбекистан
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В результате погибли 38 человек
2024-12-26T12:10+0500
2024-12-26T12:10+0500
2024-12-26T13:12+0500
узбекистан
мид узбекистана
бахтиер саидов
соболезнования
авиакатастрофа
казахстан
происшествия
крушение самолета
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов от имени внешнеполитического ведомства республики выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, которое произошло накануне.Также Саидов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Глубокую скорбь в связи с катастрофой самолета AZAL, которая унесла жизни многих людей, включая граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и РФ, выразил и Генсек ООН Антониу Гутерриш.Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту по данным авиакомпании находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.В Азербайджане создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии и объявлен однодневный траур.Тела 38 погибших в результате крушения лайнера авиакомпании "Azerbaijan Airlines" под Актау доставлены в центр судмедэкспертизы, опознаны семь человек.Психологи Центра медицины катастроф оказывают помощь родственникам погибших, прибывшим в Актау.Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау.В свою очередь власти Казахстана после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау намерены усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ, заявил премьер-министр республики Олжас Бектенов.
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мид узбекистан авиакатастрофа казахстан
МИД Узбекистана отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане
12:10 26.12.2024 (обновлено: 13:12 26.12.2024)
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В результате погибли 38 человек.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов от имени внешнеполитического ведомства республики выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, которое произошло накануне.
"Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Актау, Казахстан, которая унесла жизни многих людей. От имени Министерства иностранных дел Узбекистана выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в это трудное время", — написал он в своем Telegram-канале.
Также Саидов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глубокую скорбь в связи с катастрофой самолета AZAL, которая унесла жизни многих людей, включая граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и РФ, выразил и Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту по данным авиакомпании находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.
В Азербайджане создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии и объявлен однодневный траур.
Тела 38 погибших в результате крушения лайнера авиакомпании "Azerbaijan Airlines" под Актау доставлены в центр судмедэкспертизы, опознаны семь человек.
Психологи Центра медицины катастроф оказывают помощь родственникам погибших, прибывшим в Актау.
Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау.
В свою очередь власти Казахстана после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау намерены усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ, заявил премьер-министр республики Олжас Бектенов.