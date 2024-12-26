https://uz.sputniknews.ru/20241226/mirziyoev-uchastie-v-sammite-eaes-47311794.html

Мирзиёев участвует в саммите ЕАЭС — трансляция

Мирзиёев участвует в саммите ЕАЭС — трансляция

Sputnik Узбекистан

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в курортном комплексе "Игора" под Санкт-Петербургом.

2024-12-26T15:30+0500

2024-12-26T15:30+0500

2024-12-26T16:16+0500

прямая трансляция

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

саммит

еаэс

ленинградская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1a/47321114_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b13cfc78b05f045486eb33e09c04c45.jpg

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с кубинским лидером принимают участие в саммите ЕАЭС в качестве глав государств-наблюдателей при Союзе.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в курортном комплексе "Игора" под Санкт-Петербургом. В нем участвуют президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Встреча началась в узком составе, а затем продолжилась в расширенном формате.Речь идет о дальнейшем углублении интеграции в ЕАЭС, устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще один актуальный вопрос — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. По итогам саммита планируют подписать более 20 важных документов. В их числе решение о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

ленинградская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев саммит еаэс