https://uz.sputniknews.ru/20241226/mirziyoev-uchastie-v-sammite-eaes-47311794.html
Мирзиёев участвует в саммите ЕАЭС — трансляция
Мирзиёев участвует в саммите ЕАЭС — трансляция
Sputnik Узбекистан
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в курортном комплексе "Игора" под Санкт-Петербургом.
2024-12-26T15:30+0500
2024-12-26T15:30+0500
2024-12-26T16:16+0500
прямая трансляция
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
саммит
еаэс
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с кубинским лидером принимают участие в саммите ЕАЭС в качестве глав государств-наблюдателей при Союзе.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в курортном комплексе "Игора" под Санкт-Петербургом. В нем участвуют президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Встреча началась в узком составе, а затем продолжилась в расширенном формате.Речь идет о дальнейшем углублении интеграции в ЕАЭС, устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще один актуальный вопрос — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. По итогам саммита планируют подписать более 20 важных документов. В их числе решение о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
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мирзиёев саммит еаэс
Мирзиёев участвует в саммите ЕАЭС — трансляция
15:30 26.12.2024 (обновлено: 16:16 26.12.2024)
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в курортном комплексе "Игора" под Санкт-Петербургом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с кубинским лидером принимают участие в саммите ЕАЭС в качестве глав государств-наблюдателей при Союзе.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в курортном комплексе "Игора" под Санкт-Петербургом. В нем участвуют президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Встреча началась в узком составе, а затем продолжилась в расширенном формате.
Речь идет о дальнейшем углублении интеграции в ЕАЭС, устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще один актуальный вопрос — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. По итогам саммита планируют подписать более 20 важных документов. В их числе решение о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.