https://uz.sputniknews.ru/20241227/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-neskolko-naselennyx-punktov-za-nedelyu-47354826.html
Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов за неделю
Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов за неделю
Sputnik Узбекистан
ВСУ на данном участке фронта потеряла свыше 3 тысяч военнослужащих, военную технику и оружие западного производства. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов
2024-12-27T15:50+0500
2024-12-27T15:50+0500
2024-12-27T16:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
днр
харьков
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/04/46947500_0:233:3069:1959_1920x0_80_0_0_e199c35811a039935f2e0173a8ef98c1.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Лозовую и Загрызово в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.Кроме того, за прошедшую неделю российская группировка освободила Ивановку в ДНР.Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ.По информации ведомства, украинская армия потеряла более 3 080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.Также в министерстве сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий.
https://uz.sputniknews.ru/20241222/rossiyskie-boytsy-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-47237540.html
россия
украина
днр
харьков
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/04/46947500_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_759b8cf6251e9987c6ad1d1f87303a4b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
вс россии украина харьковская область загрызово днр вооружение
вс россии украина харьковская область загрызово днр вооружение
Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов за неделю
15:50 27.12.2024 (обновлено: 16:35 27.12.2024)
ВСУ потеряли свыше 3 тысяч военнослужащих, военную технику и оружие западного производства. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Лозовую и Загрызово в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства за период с 21 по 27 декабря.
Кроме того, за прошедшую неделю российская группировка освободила Ивановку в ДНР.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты... и Ивановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке МО РФ.
Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ.
По информации ведомства, украинская армия потеряла более 3 080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
Также в министерстве сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий.