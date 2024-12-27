https://uz.sputniknews.ru/20241227/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-neskolko-naselennyx-punktov-za-nedelyu-47354826.html

Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов за неделю

Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов за неделю

Sputnik Узбекистан

ВСУ на данном участке фронта потеряла свыше 3 тысяч военнослужащих, военную технику и оружие западного производства. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов

2024-12-27T15:50+0500

2024-12-27T15:50+0500

2024-12-27T16:35+0500

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Лозовую и Загрызово в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.Кроме того, за прошедшую неделю российская группировка освободила Ивановку в ДНР.Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ.По информации ведомства, украинская армия потеряла более 3 080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.Также в министерстве сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий.

https://uz.sputniknews.ru/20241222/rossiyskie-boytsy-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-47237540.html

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