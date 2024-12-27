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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241227/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-neskolko-naselennyx-punktov-za-nedelyu-47354826.html
Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов за неделю
Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов за неделю
Sputnik Узбекистан
ВСУ на данном участке фронта потеряла свыше 3 тысяч военнослужащих, военную технику и оружие западного производства. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов
2024-12-27T15:50+0500
2024-12-27T16:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Лозовую и Загрызово в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.Кроме того, за прошедшую неделю российская группировка освободила Ивановку в ДНР.Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ.По информации ведомства, украинская армия потеряла более 3 080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.Также в министерстве сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий.
https://uz.sputniknews.ru/20241222/rossiyskie-boytsy-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-47237540.html
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вс россии украина харьковская область загрызово днр вооружение
вс россии украина харьковская область загрызово днр вооружение

Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов за неделю

15:50 27.12.2024 (обновлено: 16:35 27.12.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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ВСУ потеряли свыше 3 тысяч военнослужащих, военную технику и оружие западного производства. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Лозовую и Загрызово в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства за период с 21 по 27 декабря.

Кроме того, за прошедшую неделю российская группировка освободила Ивановку в ДНР.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты... и Ивановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке МО РФ.

Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ.
По информации ведомства, украинская армия потеряла более 3 080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
Также в министерстве сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2024
Спецоперация России по защите Донбасса
СВО: российские бойцы освободили два населенных пункта
22 декабря, 18:10
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