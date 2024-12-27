Садыр Жапаров заложил камень строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
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Глава Кыргызстана отметил, что железная дорога "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" – это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27 декабря в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии запуска строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского лидера.
Первый камень в основание масштабного регионального проекта заложен в селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад.
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
Выступая на торжественном мероприятии, глава Кыргызстана подчеркнул, что железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан — это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.
"Этот маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию, и далее в Европейский Союз. Проект укрепит межрегиональные связи, поможет диверсифицировать транспортные направления и повысить конкурентоспособность региона как международного транспортно-транзитного хаба, что соответствует целям стран Центральной Азии", — подчеркнул Садыр Жапаров.
Далее председатель Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе зачитал обращение Председателя КНР Си Цзиньпина.
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
Он отметил, что данный проект позволит построить новый сухопутный коридор, соединяющий Азию и Европу и значительно повысит уровень передвижения людей и товарооборота между тремя странами. Проект позволит эффективно развивать промышленность, осваивать ресурсы, а также будет способствовать торговле и привлечению инвестиций. Он окажет глубокое воздействие на процветание региона.
В обращении президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, которое зачитал заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, отмечено, что начало строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является историческим событием, к которому наши дружественные страны шли почти 30 лет.
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
Он подчеркнул, что новая транспортная артерия международного значения, которая свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства трех государств.
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
В завершение мероприятия Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии символической закладки первого камня в основание строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.