https://uz.sputniknews.ru/20241227/sadyr-japarov-zalojil-kamen-stroitelstva-jeleznoy-dorogi-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-47359623.html

Садыр Жапаров заложил камень строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Садыр Жапаров заложил камень строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Глава Кыргызстана отметил, что железная дорога "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" – это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.

2024-12-27T19:02+0500

2024-12-27T19:02+0500

2024-12-27T19:02+0500

садыр жапаров

кыргызстан

узбекистан

китай

транспортный коридор

строительство

шавкат мирзиёев

центральная азия

железная дорога

трансафганская железная дорога

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27 декабря в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии запуска строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского лидера.Первый камень в основание масштабного регионального проекта заложен в селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад.Выступая на торжественном мероприятии, глава Кыргызстана подчеркнул, что железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан — это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.Далее председатель Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе зачитал обращение Председателя КНР Си Цзиньпина.Он отметил, что данный проект позволит построить новый сухопутный коридор, соединяющий Азию и Европу и значительно повысит уровень передвижения людей и товарооборота между тремя странами. Проект позволит эффективно развивать промышленность, осваивать ресурсы, а также будет способствовать торговле и привлечению инвестиций. Он окажет глубокое воздействие на процветание региона.В обращении президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, которое зачитал заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, отмечено, что начало строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является историческим событием, к которому наши дружественные страны шли почти 30 лет.Он подчеркнул, что новая транспортная артерия международного значения, которая свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства трех государств.В завершение мероприятия Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии символической закладки первого камня в основание строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20241227/istoricheskoe-sobytie-mirziyoev-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-knr-kyrgyzstan-uzbekistan-47356778.html

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