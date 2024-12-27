Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241227/sadyr-japarov-zalojil-kamen-stroitelstva-jeleznoy-dorogi-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-47359623.html
Садыр Жапаров заложил камень строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Садыр Жапаров заложил камень строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Глава Кыргызстана отметил, что железная дорога "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" – это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.
2024-12-27T19:02+0500
2024-12-27T19:02+0500
садыр жапаров
кыргызстан
узбекистан
китай
транспортный коридор
строительство
шавкат мирзиёев
центральная азия
железная дорога
трансафганская железная дорога
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1b/47358753_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_3e0e33aac62a5c675804f72d81141983.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27 декабря в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии запуска строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского лидера.Первый камень в основание масштабного регионального проекта заложен в селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад.Выступая на торжественном мероприятии, глава Кыргызстана подчеркнул, что железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан — это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.Далее председатель Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе зачитал обращение Председателя КНР Си Цзиньпина.Он отметил, что данный проект позволит построить новый сухопутный коридор, соединяющий Азию и Европу и значительно повысит уровень передвижения людей и товарооборота между тремя странами. Проект позволит эффективно развивать промышленность, осваивать ресурсы, а также будет способствовать торговле и привлечению инвестиций. Он окажет глубокое воздействие на процветание региона.В обращении президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, которое зачитал заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, отмечено, что начало строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является историческим событием, к которому наши дружественные страны шли почти 30 лет.Он подчеркнул, что новая транспортная артерия международного значения, которая свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства трех государств.В завершение мероприятия Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии символической закладки первого камня в основание строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20241227/istoricheskoe-sobytie-mirziyoev-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-knr-kyrgyzstan-uzbekistan-47356778.html
узбекистан
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1b/47358753_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_bdbccacc206d664bd055c389a9623c20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
железная дорога китай кыргызстан узбекистан транспортный коридор мост востока запада мирзиёев жапаров джалал-абад камень строительство
железная дорога китай кыргызстан узбекистан транспортный коридор мост востока запада мирзиёев жапаров джалал-абад камень строительство

Садыр Жапаров заложил камень строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

19:02 27.12.2024
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2024
© Администрация Президента Кыргызской Республики
Подписаться
Глава Кыргызстана отметил, что железная дорога "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" – это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27 декабря в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии запуска строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского лидера.
Первый камень в основание масштабного регионального проекта заложен в селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад.
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2024
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
Выступая на торжественном мероприятии, глава Кыргызстана подчеркнул, что железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан — это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.

"Этот маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию, и далее в Европейский Союз. Проект укрепит межрегиональные связи, поможет диверсифицировать транспортные направления и повысить конкурентоспособность региона как международного транспортно-транзитного хаба, что соответствует целям стран Центральной Азии", — подчеркнул Садыр Жапаров.

Далее председатель Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе зачитал обращение Председателя КНР Си Цзиньпина.
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2024
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
Он отметил, что данный проект позволит построить новый сухопутный коридор, соединяющий Азию и Европу и значительно повысит уровень передвижения людей и товарооборота между тремя странами. Проект позволит эффективно развивать промышленность, осваивать ресурсы, а также будет способствовать торговле и привлечению инвестиций. Он окажет глубокое воздействие на процветание региона.
В обращении президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, которое зачитал заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, отмечено, что начало строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является историческим событием, к которому наши дружественные страны шли почти 30 лет.
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2024
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
Он подчеркнул, что новая транспортная артерия международного значения, которая свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства трех государств.
© Администрация Президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2024
Президент Садыр Жапаров дал старт началу строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"
© Администрация Президента Кыргызской Республики
В завершение мероприятия Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии символической закладки первого камня в основание строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Накануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2024
Историческое событие — Мирзиёев о строительстве железной дороги КНР–Кыргызстан–Узбекистан
16:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0